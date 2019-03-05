Учёный, который любил науку и... Беларусь. О легендарном Жоресе Алфёрове – репортаж СТВ

Новости России. В Санкт-Петербурге попрощались с Жоресом Алфёровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известный во всем мире учёный, академик, лауреат Нобелевской премии по физике и уроженец Беларуси ушел в вечность.

Панихида состоялась в научном центре Российской академии наук, который наш земляк возглавлял на протяжении трёх десятилетий. Жореса Алфёрова не стало в первый день весны. До своего 89-го дня рождения он не дожил всего две недели.

Он часто признавался Беларуси в любви. И Витебску, в котором родился в марте 1930, и Минску, куда вместе с семьёй вернулся сразу после окончания войны. Здесь учился в школе, потом поступил в политех.

Это интервью нашему телеканалу знаменитый учёный-физик давал в уже, казалось бы, далёком 2015. Так искренне и, что называется, без купюр Жорес Алфёров рассказал и о своём нелёгком научном пути, и о том сокровенном, что, как правило, навсегда остаётся в сердце. Кто бы мог подумать, что именно минский учитель предопределил будущее нобелевского лауреата.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике:

Я помню, как мне папа говорил: «Ну что ты идешь в эту электронику? Я понимаю, котлы, турбины, энергетика. Кто твои электроны видел?!!»

Знаменитый учёный, политический деятель и, конечно, лауреат Нобелевской премии по физике. Самую престижную и такую заслуженную научную награду Жорес Алфёров получил в 2000.

Его открытия были первыми шагами к созданию волоконно-оптической связи, полупроводниковых лазеров как для космических технологий, так и для бытовых проигрывателей аудио- и видеодисков, качественной мобильной связи. О научных достижения Алфёрова рассказывать можно долго. Как, впрочем, и о личных качествах. О таких говорят: талантливый человек талантлив во всём. А все друзья и знакомые гордятся знакомством с ним.

Сообщение о том, что поздно ночью 1 марта сердце Жореса Алфёрова остановилось, равнодушным не оставило никого. Потрясло без преувеличения и всю Беларусь. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким академика.

Алфёрову было 88 лет. До своего 89 дня рождения учёный-легенда не дожил всего несколько дней. Буквально сразу же врачи скажут: острая сердечно-лёгочная недостаточность. Печальные слова, которыми закончилась целая эпоха в мировой науке. Не иначе.

О своём друге Валерий Башметов вспоминает тепло. Говорит, познакомились давно, ещё до престижной научной награды. Жорес Алфёров – человек с большой буквы, а ещё талантливый учёный, у которого было чему поучиться. Вот и стены витебского вуза, где Башметов был ректором больше чем два десятилетия, помнят те яркие и полезные встречи Алфёрова со студентами и аспирантами. Говорили и о знаменитых открытиях, и о технологическом настоящем.

Валерий Башметов, профессор Витебского государственного технологического университета:

Он любил радоваться успехам своих учеников. Он радовался успехам Беларуси и Витебщины, при въезде он всегда говорил, когда пересекаешь псковскую границу, въезжаешь в Беларусь и сразу чувствуешь, что въезжаешь в ухоженную европейскую страну.

Сегодня о нём говорят только хорошее. Впрочем, как всегда. Церемония прощания с Жоресом Алфёровым прошла в Санкт-Петербурге в научном центре Российской академии наук. Её наш земляк возглавлял на протяжении трёх десятилетий.