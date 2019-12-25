«Красные носочки с лицом Деда Мороза уже в прошлом». Как сделать красивые новогодние фотографии

Новый год – время волшебных фотографий. Уже задолго до праздника соцсети буквально тонут в обилии ёлок, гирлянд и роскошных нарядов. Но для того, чтобы покорить сердце взыскательного подписчика, нужно гораздо больше.

Иван Летохин, фотограф:

Хочется чего-то настоящего, потому что когда вы открываете свои фото и видите чужой интерьер, где делал это все другой дизайнер для арендных фотостудий и вы понимаете – это же не мы.

Инна Ревяко, фотограф:

Из года в год не перестают быть популярными приложения на телефоне, которые оживляют фотографии, добавляют мерцание бенгальским огонькам или снег – это пока что всем нравится.

Неестественные фильтры, зажатая поза и чрезмерная ретушь – враги хорошего новогоднего снимка. В тренде – натуральность. Не делайте акцент на обработке, откажитесь от традиционных фотографий возле ёлки, за праздничным столом во главе с тазиком оливье и свитеров с оленями.

Инна Ревяко:

Красные носочки с лицом Деда Мороза уже в прошлом, как и красные шапочки Санта Клауса – это все уже 2018 год. Я не рекомендовала бы надевать оверсайз вещи. Если это длинный свитер, то нужно хотя бы надеть ремешок, чтобы в кадре не выглядеть медвежонком.

Селфи изрядно поднадоело? За яркими фотокарточками можно отправиться в студию с новогодним интерьером. Избегайте банальной обстановки и образов: семейных одинаковых свитеров, каминов с елкой и ковриком. Такие снимки есть едва ли не у каждого активного пользователя соцсетей. Лучше найти студию, которая передаст всю магию приближающегося праздника, но совершенно будет не похожа на остальные.

Иван Летохин:

Если есть возможность, то найти студию с более нейтральным интерьером, который не перетягивает все внимание на себя, как елка с яркими игрушками либо можно делать съемки и дома, если позволяет ваша квартира, она достаточно просторная, симпатичная.