«Малыш на драйве» и еще 5 лучших водителей в кино

24 августа в прокат вышла картина Эдгара Райта «Малыш на драйве» о парне, который виртуозно управляется с любым автомобилем. Главный герой фильма проделывает за рулем такие трюки, что у зрителей захватывает дух, но в своем умении он не одинок. Мы крайне рекомендуем вам увидеть езду Малыша на большом экране, а если этого для вас будет недостаточно, то предлагаем к рассмотрению еще несколько картин, где герои творят удивительные вещи за рулем автомобиля. Даниэль Моралес – «Такси»

Фото: imdb.com

Главный герой французского комедийного цикла таксист Даниэль искренне считает, что если водитель едет со скоростью менее 100 км/ч, то он не умеет водить. Эту истину он доказывает на протяжении всех фильмов серии. Виражи самого известного марсельского таксиста заставляют поежиться не только несчастных пассажиров его машины, но и обычных зрителей. Коммерческий извоз еще никогда не был таким безумным! Доменик Торетто – «Форсаж»

club443.ru

Говоря о водителях, нельзя не упомянуть самую известную гоночную франшизу всех времен и народов. За восемь фильмов мы видели самых разных персонажей, которые творили за рулем поразительные вещи, но наиболее впечатляющие сцены выпали на долю главного героя – Доменика Торетто в исполнении Вина Дизеля. На космических скоростях он не только сохраняет хладнокровие, но и вытворяет такие трюки, осознать которые практически невозможно. Фрэнк Мартин – «Перевозчик»

oKino.ua

Главного героя «Малыша на драйве» преступники нанимают за его поразительное мастерство уходить от погонь средь бела дня, но до него такие умения демонстрировал персонаж Джейсона Стейтема в «Перевозчике». Бывший спецназовец Фрэнк превращает любую поездку в гонку без правил, а его виртуозности и хладнокровию может позавидовать даже Доменик Торетто. Фокс – «Особо опасен»

Фото: imdb.com

В нашей подборке численно больше мужчин, но самым виртуозным водителем следует признать женщину. Героиня Анджелины Джоли Фокс из голливудского хита Тимура Бекмамбетова вытворяет за рулем такое, что челюсть отваливается даже у тех зрителей, которые наивно полагали, что видели в кино все. Любую сцену с Фокс за рулем можно пересматривать бесконечно! безымянный водитель – «Драйв»

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