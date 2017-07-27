«Мы никогда не будем нормальными»: Анджелина Джоли дала первое откровенное интервью после развода с Питтом

Новости США. В новом номере американского журнала Vanity Fair главным материалом месяца стало первое интервью Анджелины Джоли, которое она дала после развода с актером Брэдом Питтом. С ним актриса прожила около 12 лет, и пара вместе воспитывала шестерых детей. Интервью состоялось в новом доме Джоли в Лос-Анджелесе. За апартаменты Анджелина заплатила около 25 миллионов долларов – в доме шесть спален и десять ванных комнат, библиотека и просторная гостиная. В начале беседы Джоли показывала журналисту дом и отметила, что «даже не знала, что на диван в гостиной нужно бросить подушки. Украшение дома – это всегда была задача Брэда».

Актриса рассказала о том, как она перенесла развод, о своем здоровье, о детях и отношениях с отцом. Мы собрали выдержки из беседы с известной актрисой и ее фотосессию, которая была сделана для нового выпуска журнала. Об эмоциональном хаосе после развода. Актриса сейчас одновременно занимается режиссурой, гуманитарной работой, воспитанием шести детей и гостевыми лекциями по правам женщин в Лондонской школе экономики. Труднее всего то, что все это приходится делать в одиночку. «Это было тяжелое время. Сейчас мы наконец-то просто начали вдыхать воздух полной грудью. Этот дом – большой шаг вперед для всех нас, и мы стараемся изо всех сил исцелять нашу семью».

О своих поездках в Камбожду. С этой страной у актрисы особые отношения – именно в Камбодже Джоли в 2002 году усыновила своего первого сына Мэддокса и стала заниматься сохранением окружающей среды, здравоохранением, образованием и инфраструктурой страны. В 2017 году актриса-режиссер выпустила фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» об ужасах правления Красных кхмеров в этой стране. «Я нашла людей, которые были такими добрыми, теплыми и открытыми, но и очень сложными. В США вы можете увидеть много людей, у которых есть много вещей, но это не приносит им счастья. Вы едете туда и видите, как семьи выходят с одеялом на пикник, чтобы посмотреть закат». В интервью Джоли много говорит о новом фильме и желании рассказать больше своему сыну и другим детям о стране, в которой он родился и в которой развернулась история его биологических родителей. Актриса восхищена Камбоджей и ее людьми, силу и дух которых она пыталась понять все это время.

О голливудских сплетнях. Летом 2016 года их отношения стали трудными. На вопрос журналиста о том, что в Голливуде говорят, что на их браке сказался образ жизни актеров, Анджелина заняла немного оборонительную позицию и ответила: «Наш образ жизни никоим образом не был помехой. Это не проблема. Это одна из замечательных возможностей, которую мы можем дать нашим детям. Они шесть очень сильных и вдумчивых людей. Я очень ими горжусь». Актриса отметила, что ради детей не хочет говорить о разводе. «Они были очень храбрыми в те моменты, когда от них это требовалось. Мы излечиваем свои души не от развода, а от некоторых вещей в жизни».

О нынешнем общении с Брэдом Питтом. «Мы заботимся друг о друге и о нашей семье. Мы оба работаем над одной и той же целью. Я не хочу, чтобы мои дети беспокоились обо мне. Я думаю, что очень важно плакать в душе, а не перед ними. Им нужно знать, что все будет в порядке, даже если вы не уверены». О проблемах со здоровьем. В 2016 году, помимо гипертонии, Анджелина Джоли перенесла паралич лицевого нерва, в результате чего одна из половин лица опустилась. «Иногда женщины в семьях держатся до последнего, пока это не сказывается на их собственном здоровье». Для полного выздоровления она проходит курс иглоукалывания. Анджелина Джоли, актриса:

Я не могу сказать, эти проблемы из-за менопаузы, или из-за года, который у меня был. На самом деле я чувствую себя настоящей женщиной, потому что я делаю выбор в жизни с умом, семья для меня на первом месте, только я отвечаю за свою жизнь и здоровье. Я думаю, что это по-настоящему наполняет жизнь женщины.

О своем дне. «Сейчас просто хочу сделать правильный завтрак и сохранить атмосферу дома. Это моя страсть. По просьбе моих детей я прохожу кулинарные уроки. Когда я ложусь спать, то думаю, как я сегодня справлялась со своими обязанностями». «На протяжении девяти месяцев я занималась делами по хозяйству – убирала собачий корм, мыла посуду и читала детям на ночь. Сейчас все три вещи я делаю гораздо лучше. Однако я не могу сидеть сложа руки. Я чувствую, что мне нужно надеть ботинки и отправиться в путешествие».