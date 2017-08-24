«Я уже не тот»: в какой форме король ринга Флойд Майвезер подходит к своему последнему бою

Уйти из спорта непобежденным. Лучшим из лучших. Самым богатым и знаменитым. Именно с такими целями подходит к одному из исторических поединков американский боксер-профессионал Флойд Майвезер. 26 августа он выйдет на ринг против лучшего представителя смешанных единоборств Конора МакГрегора. В бое, который уже окрестили поединком века и который обсуждают последние несколько лет. И если для ирландца поединок станет особенным в первую очередь потому, что это дебют в профессиональном боксе, то у Майвезера куда больше подтекста. Но для начала нужно поближе познакомиться с самим спортсменом. Сейчас Флойда называют легендой бокса. Да и по-другому, по сути, и быть не могло. Отец и дядя были профессиональными боксерами, поэтому этот вид спорта был знаком Майвезеру с пеленок.

Флойд Майвезер:

Я думаю, что моя бабушка увидела мой потенциал первой. Когда я был молод, я сказал ей: «Я думаю, что я должен получить работу». Она сказала: «Нет, просто боксируй». Конечно, никто не заставлял паренька заниматься исключительно боксом, но, как часто бывает, на карьере спортсмена сказались и внешние обстоятельства. Его отец попал в тюрьму из-за наркотиков, и Майвезер-младший, бросив школу, решил все силы вложить в занятия боксом.

Флойд Майвезер:

Я знал, чему я собирался научиться, чтобы попытаться заботиться о своей маме, и я решил, что школа не так была для меня важна в то время, я собирался научиться боксировать, чтобы зарабатывать на жизнь. Только сперва стоило показать себя на любительском уровне. И на этом этапе Майвезер доказал, что равных ему нет. 90 поединков, 84 из которых оказались победными. Три раза выиграл национальный трофей «Золотые перчатки». И получил прозвище «Pretty Boy», потому что из-за оборонительной тактики почти не получал никакого ущерба. Но, пожалуй, главное достижение Майвезера на любительском уровне – это бронзовая медаль Олимпийских игр-1996 в Атланте.

Естественно, Флойду хотелось больше, ведь, как он заявлял, именно боксом он хотел зарабатывать на жизнь. Поэтому уже 11 октября 1996 года состоялся дебютный поединок 19-летнего спортсмена в профессиональном боксе. Ударов американца не выдержал другой дебютант – мексиканец Роберто Аподака – и слег во втором раунде. Стоит отметить, что к своему первому титульному бою Флойд шел шаг за шагом. На пути к нему боксер провел аж 17 рейтинговых боев, во всех одержав победы. И, естественно, к поединку за титул чемпиона мира подходил в роли явного фаворита. 3 октября 1998 года Майвезер победил чемпиона в первом легком весе по версии WBC Дженаро «Чиканито» Эрнандеса и уже тогда удостоился звания суперзвезды бокса. Не упустил похвалить победители промоутер Боб Арум.

Боб Арум:

Флойд – преемник Мохаммеда Али, Шугара Рея Робинсона, и Шугара Рея Леонарда. Он – неординарный боксер. И этот неординарный боксер продолжал крушить всех на своем пути. Причем, что самое интересное, не было ему равных в разных весовых категориях. В итоге за свою карьеру Флойд стал чемпионом мира в полулегкой версии, первой полусредней, полусредней, первой средней. Завоевал звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ring». Пять раз становился обладателем титула «Боксера года» по версии двух организаций, «Возвращение года» (2009). Параллельно со спортом американец успел познать и прелести тюремной жизни. В 2012 году он отбывал 90-дневное заключение за избиение своей бывшей подруги на глазах у своих детей. 3 августа досрочно вышел на свободу.

Многих известных боксеров побеждал Флойд. И поединок с МакГрегором станет для него не первым по-настоящему значимым в карьере. Еще в самом начале мая 2015 года в Лас-Вегасе американец встречался с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Тот бой был одним из самых ожидаемых в современной истории бокса. Только вот, как часто бывает, ожидания праздника оказались куда лучше самого праздника. Как отметили специалисты, поединок был похож на «шахматную партию» с множеством ходов, просчитанных наперед. По очкам победу одержал Флойд. Несмотря на то, что большинство фанатов и любителей бокса остались разочарованы зрелищем, сам поединок стал самым прибыльным в истории бокса. Майвезер получил 300 млн долларов, Пакьяо – в два раза меньше.

И тут стоит отдельно сказать о деньгах. Уже сейчас Флойд считается самым высокооплачиваемым боксером в истории. Как посчитали специалисты, в 2015 году Флойд в секунду умудрялся пополнять свой счет почти на 66 тысяч долларов. К слову, ближайший соперник американца – МакГрегор – за тот же временной промежуток зарабатывал чуть менее 32 тысяч. Но все же, когда деньги начинают играть чуть ли не решающую роль в жизни, интерес к спорту постепенно пропадает. Так и произошло с Флойдом.

Флойд Майвезер:

Я уже очень устал от этого всего [бокса], это уже не так весело, как было раньше. Сейчас это просто бизнес. Я больше этим наслаждаюсь. Тем не менее Флойд остался в этом бизнеса и продолжал и побеждать, и зарабатывать. Сейчас он подошел к, наверное, самому главному поединку в своей жизни. Главному в первую очередь потому, что последнему. О чем напомнил сам Майвезер.

Флойд Майвезер:

Я дал слово своей команде и детям, что после поединка с Макгрегором больше не выйду на ринг. Я сдержу слово и не нарушу его. У меня появилось много дел, дети пойдут в колледж, и это займет много времени, потому что образование играет важную роль в моей семье. Я уже не тот Флойд Мейвезер, каким был десять, пять или пару лет назад, мне уже не 21. Но я по-прежнему опасен на ринге. В большинстве случаев, когда я выхожу на ринг, мне помогает опыт, потому что я провел много боев на самом высоком уровне. Кому-то может показаться, что Флойд преднамеренно принижает свои достоинства и профессионализм, чтобы усыпить бдительность ближайшего соперника. Однако в июле Майвезер просто уничтожал своего оппонента и не упустил возможности уколоть словом. Флойд Майвезер:

Он хочет выиграть грязно. Он на самом деле хочет выиграть некрасиво, очень некрасиво. Что касается других бойцов, то для них есть два варианта, когда они сталкиваются с Флойдом Мейвезером. Есть те, кто пытается осторожничать. А есть такие, вроде Майданы, которые сразу идут убивать. К примеру, у Маркоса очень сильный удар, и мне нужно было быть очень аккуратных в обоих наших поединках. Помните, что я стал старше, поэтому уже не могу так легко перемещаться. Скорее всего, с МакГрегором будет бой «нос к носу».