The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет
Новости мира. Журнал Forbes опубликовал топ-30 самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей. В рейтинге собраны те звезды, кому еще нет 30 лет.
В списке указан доход, который знаменитость заработала за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017.
Первое место в топе занял 27-летний исполнитель The Weeknd, который зарабатывает 92 миллиона долларов в год.
Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?
The Weeknd. Фото: instagram.com/theweeknd
На втором месте находится 23-летний певец Джастин Бибер. Его ежегодный доход составил 83,5 миллионов.
Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber
На третьем месте находится британка Адель, которой 29 лет. Певица заработала 69 миллионов долларов.
Адель. Фото: instagram.com/adele
В топ-10 также находятся спортсмены Кевин Дюрант, Эндрю Лак, Рори Макилрой, Стефен Карри, Джеймс Харден, певица Тейлор Свифт и телезвезда Кайли Дженнер, которая стала самой молодой представительницей в списке нынешнего года.
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner