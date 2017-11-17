The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет

Новости мира. Журнал Forbes опубликовал топ-30 самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей. В рейтинге собраны те звезды, кому еще нет 30 лет.

В списке указан доход, который знаменитость заработала за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017.

Первое место в топе занял 27-летний исполнитель The Weeknd, который зарабатывает 92 миллиона долларов в год.