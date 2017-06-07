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«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом

07 июня 2017 14:28
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Новости США. Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни 6 июня стали родителями. Амаль родила двойню – мальчика и девочку, которых назвали Александр и Элла. Для 56-летнего мистера Клуни и 39-летней миссис Клуни новорожденные стали первыми детьми.

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-1

Пара поженилась в 2014 году в Италии, в которой за год до этого они и познакомились. Джордж рассказывал, что когда он делал Амаль предложение, то стал на одно колено и признался, что «не представляет жизнь без нее».

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-4

В феврале 2017 Джордж и Амаль объявили о том, что они взволнованы и счастливы, потому что готовятся стать родителями. Актер назвал происходящее «приключением». А после родов пресс-секретарь Клуни шутливо отмечал, что актер сильно переволновался и сейчас под успокоительными.

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-7

По словам источников, Амаль родила двойню в лондонской клинике. Мать и дети чувствуют себя хорошо. Врач, который принимал роды, помогал появиться на свет и дочке герцогини Кэтрин.

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-10

На последних месяцах беременности пара редко выходила в свет. Однако многие отмечали, что во время «интересного положения» Амаль Клуни придерживалась своего элегантного стиля.

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-13

Фото: SPLASH NEWS

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-15

Фото: SPLASH NEWS

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-17

Фото: Legion Media

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-19

Фото: Getty

Друзья пары отмечали, что они станут прекрасными родителями. Например, Мэтт Деймон – давний друг актера в одном из интервью рассказывал, что «его друзья – это большая компания мужчин и у всех у них дети либо ходят в колледж, либо собираются поступать. А у Джорджа все начинается только сейчас, это забавно». К слову Деймон сам является многодетным отцом – у него четверо детей. 

«Приключение» началось: Джордж Клуни в 56 лет впервые стал отцом-22

Фото: Getty

Мэтт Деймон, актер:
Джордж очень взволнован и слегка нервничает. Он радуется тому, что у них будут дети, и у него достаточное количество нервных клеток, чтобы стать отцом. Амаль определенно будет просто фантастической матерью. Она умная, любящая, веселая, воспитанная. Она не из тех, кто позволит своим детям с головой уйти в мир Голливуда.

Мать актера также отмечала, что эта пара будет лучшими родителями.

А друг семьи и бизнес-партнер Клуни Рэнди Гербер, муж Синди Кроуфорд, после рождения двойни опубликовал видео, где в офис приехала крупная партия подгузников. Гербер называл это «специальной поставкой».

# Беременность и роды # Фотофакт # калейдоскоп # Джордж Клуни # Амаль Аламуддин

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