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Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

19 июля 2017 13:59
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Первая серия нового сезона «Игры престолов», премьера которой состоялась 16 июля, поставила сразу несколько рекордов.

Премьерный эпизод посмотрело рекордное для платных каналов 16,1 миллионов человек, причем 10,1 миллионов – в прямой трансляции. Наплыв зрителей был так велик, что в США и некоторых странах Латинской Америки онлайн-сервис НВО упал от перегрузки.

Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам-1

Фото: imdb.com

Также серия поставила рекорд по упоминаниям в Twitter – за время трансляции пользователи микро-блога успели написать более 2,4 миллиона твитов. В мировые топы были выведены хэштеги «Зима», «Зима близко», «Начнем?», Север помнит», «оставьте одного волка живым, и овцы никогда не будут в безопасности».

Огромный резонанс вызвало появление в первом эпизоде нового сезона британского певца Эда Ширана. Его небольшая роль поющего солдата повлекла бурную ответную реакцию и подверглась острой критике. Наплыв недоброжелателей вынудил певца удалить свой аккаунт в Twitter, на который подписано более 19 миллионов человек.

Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам-4

Эд Ширан в «Игре престолов». Фото: TheHR

Ранее сообщалось, что в седьмом сезоне «Игры престолов» будет всего семь эпизодов. Восьмой сезон сериала должен стать заключительным.

Все смерти «Игры Престолов» объединили в одном ролике (смотрите здесь)

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Эд Ширан

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