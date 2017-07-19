Премьерная серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Премьерный эпизод посмотрело рекордное для платных каналов 16,1 миллионов человек, причем 10,1 миллионов – в прямой трансляции. Наплыв зрителей был так велик, что в США и некоторых странах Латинской Америки онлайн-сервис НВО упал от перегрузки.

Также серия поставила рекорд по упоминаниям в Twitter – за время трансляции пользователи микро-блога успели написать более 2,4 миллиона твитов. В мировые топы были выведены хэштеги «Зима», «Зима близко», «Начнем?», Север помнит», «оставьте одного волка живым, и овцы никогда не будут в безопасности».

Огромный резонанс вызвало появление в первом эпизоде нового сезона британского певца Эда Ширана. Его небольшая роль поющего солдата повлекла бурную ответную реакцию и подверглась острой критике. Наплыв недоброжелателей вынудил певца удалить свой аккаунт в Twitter, на который подписано более 19 миллионов человек.