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«Возможно, я им буду нужен там»: актер Уилл Смит решил податься в политику

26 ноября 2015 10:50
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Новости США. Голливудский актер Уилл Смит не исключает того, что в будущем займется политикой. Об этом он рассказал в интервью американским изданиям.

Смит отметил, что следит за  событиями, происходящими в мире и не может реагировать на них спокойно. 

Уилл Смит:
Когда я смотрю на политическую арену, то думаю, что там вполне может быть будущее для меня. Возможно, я им буду нужен там.

При этом он не стал подробнее объяснять свои слова.  

Какое сообщение растрогало подписчиков Уилла Смита несколько недель назад? Смотрите здесь.

Напомним, в октябре американская актриса и певица Линдси Лохан заявила, что намерена побороться за кресло президента США. 

«Возможно, я им буду нужен там»: актер Уилл Смит решил податься в политику -1


Линдси Лохан

«Возможно, я им буду нужен там»: актер Уилл Смит решил податься в политику -3

Ранее рэпер Канье Уэст объявил во время церемонии вручения наград MTV о намерении избираться в президенты США. Подробнее об этом здесь


Канье Уэст 

# общество # Фотофакт # Звезды # Уилл Смит

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