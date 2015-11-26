«Возможно, я им буду нужен там»: актер Уилл Смит решил податься в политику

Новости США. Голливудский актер Уилл Смит не исключает того, что в будущем займется политикой. Об этом он рассказал в интервью американским изданиям.

Смит отметил, что следит за событиями, происходящими в мире и не может реагировать на них спокойно.

Уилл Смит:

Когда я смотрю на политическую арену, то думаю, что там вполне может быть будущее для меня. Возможно, я им буду нужен там.

При этом он не стал подробнее объяснять свои слова.

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Напомним, в октябре американская актриса и певица Линдси Лохан заявила, что намерена побороться за кресло президента США.