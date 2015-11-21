Дэвид Бекхэм – самый сексуальный мужчина 2015 года по версии журнала People

Новости США. Журнал People назвал 40-летнего бывшего капитана команды Англии по футболу Дэвида Бекхэма самым сексуальным мужчиной 2015 года. Объявление было сделано во время прямого эфира одного из американских телешоу.

Звезда футбола признался, что эта новость – лучший момент в его карьере, и поблагодарил своих родителей, а также парикмахера и стилиста, сообщает газета The Daily Mail.

Также он сообщил, что жена уже поздравила его, и пошутил: «Надеюсь, что она все время думает обо мне, как о самом сексуальном мужчине».

Что касается их с Викторией Бекхэм детей, то, со слов многодетного отца, сначала они не поверили, что их папочка мог получить такой титул.