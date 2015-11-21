Дэвид Бекхэм – самый сексуальный мужчина 2015 года по версии журнала People
Новости США. Журнал People назвал 40-летнего бывшего капитана команды Англии по футболу Дэвида Бекхэма самым сексуальным мужчиной 2015 года. Объявление было сделано во время прямого эфира одного из американских телешоу.
Звезда футбола признался, что эта новость – лучший момент в его карьере, и поблагодарил своих родителей, а также парикмахера и стилиста, сообщает газета The Daily Mail.
Также он сообщил, что жена уже поздравила его, и пошутил: «Надеюсь, что она все время думает обо мне, как о самом сексуальном мужчине».
Что касается их с Викторией Бекхэм детей, то, со слов многодетного отца, сначала они не поверили, что их папочка мог получить такой титул.
Фото. Дэвид и Виктория Бекхэм со своими детьми
Дэвида Бекхэм:
Это большая честь для меня. Я очень рад получить этот титул. Я никогда не чувствовал себя привлекательным или сексуальным. Да, мне нравится носить хорошую одежду и красивые костюмы, но я никогда не думал о себе именно в таком ключе.
Несмотря на достаточно самоуничижительные комментарии самого спортсмена в свой адрес, во всем мире уже более 10 лет его считают иконой стиля.
Всемирная известность пришла к Бекхэму в 1996 году, когда он играл за команду английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Он забивал красивые голы и делал невероятные пасы, которые стали широко известны после выхода на большие экраны фильма «Играй, как Бекхэм».
С тех пор Дэвид не только футболист, но и медийная персона, рекламное лицо таких брендов, как Armani, H&M, Diet Coke, Burger King, Pepsi Co и других.
У Бекхэма также подписан пожизненный контракт на $160 млн с компанией Adidas.
Самым сексуальным мужчиной 2014 года был признан актер Крис Хемсворт.
Впервые данный титул был вручен журналом People в 1985 году. Тогда «самым сексуальным мужчиной года» стал Мел Гибсон.
Перевод: Лилия Соломенкова