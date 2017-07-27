«Вот и настал этот счастливый день»: свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой

Пара встречается уже несколько лет.

Церемония прошла в Подмосковье. Невеста музыканта – 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства, с которой 26-летний Никита давно знаком и которая была его соседкой по даче.

Новости России. 27 июля Никита Пресняков и его избранница Алена Краснова сыграли свадьбу.

На свадьбу молодожёны пригласили близких и друзей. Пара и некоторые гости, например, мать жениха – Кристина Орбакайте, супруга Владимира Преснякова – Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, Филипп Киркоров уже начали делиться фотографиями с торжества.

На своей странице в Instagram жених выложил совместное фото с невестой с церемонии и подписал его так:

«Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤».

А подписчики молодого музыканта пожелали ему пронести эту любовь через всю жизнь.

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