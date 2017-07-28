6 фильмов, в которых нет ни одной женщины

Уже неделю в белорусском и международном прокате лидирует военная драма «Дюнкерк». Кино это суровое и жестокое, но, кроме зрелищных сцен, в глаза бросается кое-что еще – в фильме нет ни одного женского персонажа (не считая нескольких медсестер на третьем плане). Видимо, Кристофер Нолан посчитал, что на войне и в военных фильмах женщинам не место, но его «Дюнкерк» в этом плане вовсе не уникален. Мы вспомнили еще несколько выдающихся фильмов, в которых не нашлось места прекрасному полу (но это не делает эти картины хуже). «12 разгневанных мужчин» (1957)

Фото: imdb.com

Начнем с бессмертной голливудской классики. В конце 50-х Сидни Люмет снял шедевральное судебное кино, которое держит в напряжении каждую секунду, хотя и состоит лишь из диалогов. В картине о совещании судебных присяжных одному единственному человеку удается убедить одиннадцать остальных в невиновности подсудимого, хотя до начала обсуждения все они были уверены в обратном. В наше время снять такой фильм просто невозможно, но в 1957 году кино о состоящей из одних белых мужчин коллегии присяжных не подверглось общественной критике. Сюжет картины Люмета неоднократно переосмысливался во всем мире, есть и российская версия – «12» Никиты Михалкова. «Лоуренс Аравийский» (1962)

Фото: imdb.com

«Лоуренс Аравийский» − размашистая эпическая лента, настоящее Кино с большой буквы, этапный фильм в истории Голливуда, но… в нем нет ни одного женского персонажа. Британская биографическая картина о жизни офицера и путешественника Томаса Лоуренса, который сыграл огромную роль в Великом арабском восстании 1916-1918 годов, настолько увлекательна и самодостаточна, что для нее даже не понадобилась обязательная в жанре шпионского кино романтическая линия. Этот фильм считается одним из самых совершенных в истории – специалисты посчитали, что сейчас съемки «Лоуренса Аравийского» обошлись бы в невероятные $400 миллионов. В начале 60-ых режиссер Дэвид Лин уложился в 15. «Гленгарри Глен Росс (Американцы)» (1992)

Фото: imdb.com

Возможно ли написать талантливую пьесу, в которой не будет ни одного женского персонажа? Драматург Дэвид Мэмет доказал, что можно. Режиссер Джеймс Фоули превратил театральное произведение в замечательный фильм о противостоянии риелторов, каждый из которых хочет выбиться на первое место по продажам. Мужская история получилась максимально жестокой, но при этом безумно увлекательной. Это и не удивительно, ведь триллерные страсти Мэмета на экране разыграли Аль Пачино, Алек Болдуин, Кевин Спейси, Алан Аркин, Эд Харрис, Джонатан Прайс и Джек Леммон. «Хозяин морей: На краю Земли» (2003)

Фото: imdb.com

Собравшись экранизировать серию военно-исторических романов Патрика О’Брайана, режиссер Питер Уир решил, что женщина на корабле – к несчастью, и не стал включать в размашистый морской эпик ни одной леди. Правильное решение – действие картины происходит во времена наполеоновских войн и для команды «Ахерона» было бы весьма рискованно отвлекаться на личную жизнь. Вот и приходится капитану корабля, в исполнении бравого Рассела Кроу, и его команде искать другие способы отдыха – то переберут с ромом, то кого-нибудь за борт выбросят. Планировалось, что фильм станет первой частью большой франшизы, но не сложилось. А кто знает, может, будь в команде корабля боевая подруга, у продолжения было бы больше шансов… «Сыщик» (2007)

Фото: imdb.com

«Сыщик», или «Игра навылет», как и «Американцы», театральная пьеса, которую дважды достойно перенесли на экран. В 1972 году камерную историю об успешном писателе и молодом любовнике его жены разыгрывали Лоуренс Оливье и Майкл Кейн, но для подборки мы взяли новую версию режиссера Кеннета Брана. В ней уже постаревший Майкл Китон примерил на себя образ писателя, а роль его оппонента досталась Джуду Лоу. Весь фильм представляет собой блестящую словесную дуэль с таким накалом страстей, что ему мог бы позавидовать любой триллер. Примечательно, что герои много говорят о жене писателя, но сама женщина в кадре так и не появляется. «Как я провел этим летом» (2010)

Фото: kinopoisk.ru