Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле
Кабельный канал НВО заказал пятисерийный мини-сериал об аварии на Чернобыльской АЭС.
В новом проекте канала речь пойдет о тех людях, которые пожертвовали собой, устраняя последствия катастрофы, произошедшей в апреле 1986 года. В первые месяцы после аварии погиб 31 человек, а город Припять превратился в зону отчуждения.
Производством мини-сериала НВО займется совместно со студией Sky Television. За проект будет отвечать группа продюсеров, занимающаяся «Игрой престолов». Сценарий уже готов, а режиссером назначен Йохан Ренк, ранее работавший над культовым сериалов «Во все тяжкие».
«Масштаб производства делает «Чернобыль» идеальным дебютным проектом для нашего партнерства с HBO. Он воплощает наши амбиции по разработке очень качественного драматического сериала с международными точками зрениями и актерским составом», — комментирует будущий проект директор по контенту Sky Television Гэри Дэйви.
Джаред Харрис в к/ф «Шерлок Холмс: Игра теней» Фото: imdb.com
Главную роль Валерия Легасова в сериале сыграет Джаред Харрис из «Безумцев». Актер также известен по роли доктора Мориарти в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи.
Съемки пройдут в Литве, а выход мини-сериала на экраны запланирован на конец следующего года.