Создатели «Игры престолов» снимут сериал о Чернобыле

В новом проекте канала речь пойдет о тех людях, которые пожертвовали собой, устраняя последствия катастрофы, произошедшей в апреле 1986 года. В первые месяцы после аварии погиб 31 человек, а город Припять превратился в зону отчуждения.

Производством мини-сериала НВО займется совместно со студией Sky Television. За проект будет отвечать группа продюсеров, занимающаяся «Игрой престолов». Сценарий уже готов, а режиссером назначен Йохан Ренк, ранее работавший над культовым сериалов «Во все тяжкие».

«Масштаб производства делает «Чернобыль» идеальным дебютным проектом для нашего партнерства с HBO. Он воплощает наши амбиции по разработке очень качественного драматического сериала с международными точками зрениями и актерским составом», — комментирует будущий проект директор по контенту Sky Television Гэри Дэйви.