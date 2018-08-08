Прямой эфир

Найдёте отличия? Знаменитые отцы и их сыновья-копии

08 августа 2018 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Многие знаменитые родители могут похвастаться тем, что их сыновья растут похожими на них. Однако мы решили собрать в один список знаменитых отцов, чьи сыновья похожи на них как две капли воды.

Джек Николсон и Рэймонд Николсон

26-летний Рэймонд не только похож на отца в молодости, но и пошел по его стопам – он стал актером. Правда, сравниться с папой по количеству киноработ парень пока не может. Многие интернет-пользователи в шутку говорят, что кроме Джека Николсона парень очень похож на Леонардо ДиКаприо – с этим трудно не согласиться.

Найдёте отличия? Знаменитые отцы и их сыновья-копии-1

Чьи сыновья еще похожи на известных отцов? Ответ по ссылке.

Бэкхем, Плющенко, Галкин, Добронравов. 15 звёздных отцов, чьи сыновья похожи на них (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Джек Николсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина помогла бездомному оплатить чек в магазине. Мужчина оказался известным певцом и мужем Николь Кидман
08 августа 2018 08:14

Женщина помогла бездомному оплатить чек в магазине. Мужчина оказался известным певцом и мужем Николь Кидман

«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу
07 августа 2018 11:59

«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу

«Дикие ясли». Лисята поселились на даче родителей Галины Шишковой: певица рассказывает о гостях в соцсетях
07 августа 2018 10:57

«Дикие ясли». Лисята поселились на даче родителей Галины Шишковой: певица рассказывает о гостях в соцсетях