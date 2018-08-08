Найдёте отличия? Знаменитые отцы и их сыновья-копии

Многие знаменитые родители могут похвастаться тем, что их сыновья растут похожими на них. Однако мы решили собрать в один список знаменитых отцов, чьи сыновья похожи на них как две капли воды.

Джек Николсон и Рэймонд Николсон

26-летний Рэймонд не только похож на отца в молодости, но и пошел по его стопам – он стал актером. Правда, сравниться с папой по количеству киноработ парень пока не может. Многие интернет-пользователи в шутку говорят, что кроме Джека Николсона парень очень похож на Леонардо ДиКаприо – с этим трудно не согласиться.