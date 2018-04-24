«Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе

Новости России. Впервые за 10 лет состоялось выступление группы Hi-Fi в золотом составе – Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Ксения Олешко.

Артисты воссоединились на концерте группы «Руки вверх!».

В 2018 году группе Hi-Fi исполнилось 20 лет. Эмоциями от воссоединения одного из топовых коллективов нулевых поделился Митя Фомин.

Митя Фомин:

Вот оно! Свершилось! Тот самый день! Золотой состав легендарной группы Hi-Fi на сцене Олимпийского в год, когда коллективу исполнилось 20 лет! Это было мощно! Это было круто! Это было ценно видеть десятки тысяч ваших горящих глаз! Слышать десятки тысяч голосов, которые вместе кричат любимые всеми песни! Мы соскучились! А вы?