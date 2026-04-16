Новости по тегу #Сергей Жуков

Это позволит ускорить реконструкцию моста через Мухавец и снизить нагрузку на дневной трафик. Первая половина сооружения уже вышла на этап формирования каркаса, дорожники завершают насыпь и приступают к укладке асфальта.
Сегодня борьба с незаконным оружием – одна из наиболее актуальных проблем, которая значительно осложняет криминогенную обстановку в мире.
09 октября 2026 21:15
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