Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах

Новости России. Российская певица Земфира вышла на связь с фанатами через социальную сеть «Вконтакте» 20 июля. Она ответила на сотни вопросов, которые задали пользователи. В официальном сообществе опубликовали первый PDF-документ на 46 страниц, но обещали продолжение.



Источник фото: instagram.com/zemfiralive/



Певица отвечала односложно и не раз отмечала, что не любит давать интервью. В первом сообщении она даже обратилась с отказом в беседе лично к видеоблогеру Юрию Дудю, заявив, что ей это не нужно, сам процесс вгоняет её в жуткий стресс, который с годами становится только хуже.

Однако в других ответах она все-таки прокомментировала чемпионат мира по футболу, недавний конфликт с певицами Монеточкой и Гречкой и даже коротко рассказала, как обстоят дела с новым материалом.



Источник фото: instagram.com/zemfiralive/



Для вас мы представили основные темы, которые интересовали пользователей, в обобщенном виде.



Про певиц Монеточку и Гречку



На пост с критикой молодых певиц, в котором музыкантка дает им не самые лестные оценки (хотя творчество Монеточки она оценивает в целом положительно), Земфиру побудил медийный шум. Замечания со стороны пользователей о том, что исполнительниц не стоит судить по внешности, она комментирует так:

«Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ – это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же. Человек не выбирает каким ему родиться, да, но человек может работать над собой. Я бы не стала давать оценок не слушая. И я ничего не говорила о ее (Монеточки – прим. ред.) человеческих качествах. Мне просто не понравился вокал, мне вообще мало какие женские голоса нравятся».



Источник фото: instagram.com/abdullartuev/



Про ЧМ-2018



Земфира, как и многие, следила за мундиалем (ей даже удалось побывать на матче-открытии, а также на состязании Бельгия – Бразилия) и поделилась своими впечатлениями. В течение чемпионата, помимо России, она болела за Бельгию, в фаворитах также засветились немцы, французы и испанцы. Наибольшее впечатление на исполнительницу произвел матч Бельгия-Япония, а в финале чемпионата она была на стороне Франции.



Также она отреагировала на вопросы, связанные с двумя скандалами соревнований. Высказывание хорватского защитника после победы над Россией она назвала «дурацкой выходкой», а к акции Pussy Riot отнеслась скептично.



Источник фото: instagram.com/abdullartuev/