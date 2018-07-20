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Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах

20 июля 2018 13:58
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Новости России. Российская певица Земфира вышла на связь с фанатами через социальную сеть «Вконтакте» 20 июля. Она ответила на сотни вопросов, которые задали пользователи. В официальном сообществе опубликовали первый PDF-документ на 46 страниц, но обещали продолжение. 

Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах -1


Источник фото: instagram.com/zemfiralive/

Певица отвечала односложно и не раз отмечала, что не любит давать интервью. В первом сообщении она даже обратилась с отказом в беседе лично к видеоблогеру Юрию Дудю, заявив, что ей это не нужно, сам процесс вгоняет её в жуткий стресс, который с годами становится только хуже.

Однако в других ответах она все-таки прокомментировала чемпионат мира по футболу, недавний конфликт с певицами Монеточкой и Гречкой и даже коротко рассказала, как обстоят дела с новым материалом.  

Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах -4


Источник фото: instagram.com/zemfiralive/

Для вас мы представили основные темы, которые интересовали пользователей, в обобщенном виде. 

Про певиц Монеточку и Гречку 

На пост с критикой молодых певиц, в котором музыкантка дает им не самые лестные оценки (хотя творчество Монеточки она оценивает в целом положительно), Земфиру побудил медийный шум. Замечания со стороны пользователей о том, что исполнительниц не стоит судить по внешности, она комментирует так: 
«Вы увидели только оценку внешности? Я оценила музыку, тексты, голос и образ – это естественная реакция на новое. Вы оцениваете так же. Человек не выбирает каким ему родиться, да, но человек может работать над собой. Я бы не стала давать оценок не слушая. И я ничего не говорила о ее (Монеточки – прим. ред.) человеческих качествах. Мне просто не понравился вокал, мне вообще мало какие женские голоса нравятся».  

Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах -6


Источник фото: instagram.com/abdullartuev/

Про ЧМ-2018

Земфира, как и многие, следила за мундиалем (ей даже удалось побывать на матче-открытии, а также на состязании Бельгия – Бразилия) и поделилась своими впечатлениями. В течение чемпионата, помимо России, она болела за Бельгию, в фаворитах также засветились немцы, французы и испанцы. Наибольшее впечатление на исполнительницу произвел матч Бельгия-Япония, а в финале чемпионата она была на стороне Франции. 

Также она отреагировала на вопросы, связанные с двумя скандалами соревнований. Высказывание хорватского защитника после победы над Россией она назвала «дурацкой выходкой», а к акции Pussy Riot отнеслась скептично.  

Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах -8


Источник фото: instagram.com/abdullartuev/

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Про релизы 

Когда выйдет новый материал, певица не знает, но сообщает, что песни уже есть и периодически она к ним возвращается, хоть пока и не чувствует всепоглощающего желания доделать их и выпустить. Почему так выходит, она не знает и не понимает, как себя заставить. Земфире всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. Именно поэтому ни дат, ни чего-то еще сказать пока невозможно.   

В завершение Земфира отметила, что опаздывает на тренировку, но продолжит отвечать на вопросы фанатов позже. 

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Земфира # Гречка # Монеточка # Фотофакт

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