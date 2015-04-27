Бритни Спирс: взлеты и падения поп-принцессы

Новости США. Бритни Спирс, 33-летняя певица и актриса известна, пожалуй, каждому. Кто-то помнит ее на пике карьеры, гордо носящей титул поп-принцессы, проплывающей по красной ковровой дорожке под руку со своим принцем, певцом и актером Джастином Тимберлейком. Кто-то не может забыть темный период жизни звезды, когда весь мир обсуждал каждодневные скандальные выходки. Сейчас певица снова вернулась на сцену, и миллионы преданных фанатов, долгие годы ожидавших свою «принцессу», вздохнули с облегчением. Бритни, пусть уже не принцесса, но та, кто олицетворяет целую эпоху музыкальной культуры. Предлагаем взглянуть, как менялась звезда поп-музыки. Бритни Джин Спирс родилась 2 декабря 1981 в городе Маккомб, штат Миссисипи, США. Мечтая о славе и успехе с ранних лет, в 1992 году будущая звезда приняла участие в музыкальном конкурсе Star Search. Она не победила, но уверенная в том, что когда-нибудь станет звездой, Бритни продолжила свой путь на музыкальный Олимп.

Первый вкус успеха Бритни почувствовала, пройдя в 1992 году прослушивание в шоу «Клуб Микки Мауса». Это шоу подарило миру множество известных личностей, таких как Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и Кристина Агилера.

В 1999 году в эфир вышел клип «Baby One More Time», который ознаменовал начало карьеры Бритни Спирс. Милая и соблазнительная школьница пришлась по вкусу публике.

Бритни быстро сменила имидж школьницы, выступив в 2000 году на премии VMA в образе роковой соблазнительницы с песней «Oops I Did It Again».

Период с 2000 по 2002 год можно смело назвать «Годами Джастина». Молодые и популярные, они были на вершине карьеры, и были там вместе.

В 2002 году Бритни дебютировала на большом экране, сыграв в молодежной романтической комедии «Перекрестки».

2003 год запомнился всем поцелуем Бритни и Мадонны на сцене премии VMA во время совместного выступления. В том же году вышел клип на песню «Toxic», где Бритни показала, что она уже не милая школьница, а взрослая женщина.

В 2004 году Бритни вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, спустя всего несколько месяцев романа. В этом браке певица родила двоих сыновей, Шона Престона и Джейдена Джеймса. В 2007, после целого года судебных исков и споров, пара развелась.

После тяжелого развода, а также смерти тети, с которой певица была очень близка, она была вынуждена лечиться в реабилитационной клинике. После окончания лечения певица была снова втянута в скандал после того, как побрила голову и пыталась разбить машину зонтом.

В качестве доказательства, что она здорова, певица выступила на церемонии VMA в 2007 году, но тогда располневшая и не попадающая в ноты певица была осмеяна общественностью.

Официальное возвращение произошло в 2008 году с выходом клипа «Womanizer». В 2009 году, похорошевшая певица отправилась в мировое турне «Circus Tour».

С 2009 по 2012 год Бритни пыталась построить семью со своим бывшим агентом, Джейсоном Трэвиком. Они были помолвлены, но свадьба так и не состоялась.

В 2012 году Бритни приняла участие в шоу талантов «X Factor» в качестве судьи. Контракт со звездой стоил продюсерам шоу 15 миллионов долларов.