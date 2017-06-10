Поднимите ваши руки вверх: «Крошка моя» стала лучшей песней за последние 15 лет

Это не единственная награда знаменитой песни конца 90-х. В 1998 году «Крошка моя» получила «Золотой граммофон», а в 1999 году композиция принесла группе победу в «Песне года».

В своем профиле в Instagram Сергей Жуков сказал спасибо поклонникам за любовь к своему творчеству.

Сергей Жуков, певец:

Спасибо за 15 лет любви и счастья работать и петь для вас!!!

Подписчики Сергея начали активно поздравлять музыканта с победой и говорить о том, что эта заслуженная награда, которая многих растрогала до слез. Некоторые даже утверждали, что им показалась, что вернулась молодость и «дискотечные годы», а «Олимпийский» еще никого так громко не встречал.