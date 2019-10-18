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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи

18 октября 2019 14:09
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Что нужно человеку для счастья? Деньги, собственный дом, прекрасное здоровье и компьютерные игры? Или порой достаточно лишь одного человека? 

«Мне абсолютно всё равно, кем я буду в следующих воплощениях. Главное, чтобы рядом со мной была моя жена», – сказал американский изобретатель Генри Форд. 

Форду повезло найти себе прекрасную жену и войти в историю в качестве человека, стоявшего у истоков автомобилестроения, что было бы невозможно без Клары Форд. Мы решили вспомнить, кому из российских и белорусских знаменитостей тоже повезло обрести семейное счастье. 

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, 17 лет вместе 

Пара познакомилась в 2000 году, когда она танцевала в составе балета Лаймы Вайкуле. Между ними сразу вспыхнули чувства. Через некоторое время Григорий сделал Анне предложение, но официально они поженились лишь в 2002 году. У семьи трое детей, хотя у Лепса есть ещё дочь от первого брака. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-1

Фото: instagram.com/_lepsanna 

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, 21 год вместе 

До встречи с Кончаловским Юлия единожды была в фиктивном браке. До знакомства с Высоцкой Андрей уже четырежды был женат. Кроме того, между парой разница в возрасте составляет 36 лет. Несмотря на всё это, супруги вместе с 1998 года, а совсем недавно они обвенчались. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Познакомились Юлия и Андрей в 1996 году на «Кинотравре» в Сочи. Отношения развивались стремительно – всего через три дня пара улетела на отдых в Турцию. После этого они вместе отправились в Лондон, где вскоре поженились. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-7

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Ксения и Максим Мирные, 15 лет вместе 

Познакомилась пара в 2001 году на дне рождения общего знакомого. Мирному представили Ксению как девушку, которая не отвечает на знаки внимания парней. Макс заинтересовался и позвал будущую супругу на свидание, хотя и не ожидал, что она согласится. Свидание случилось только через 2 месяца, но в итоге всё сложилось удачно. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-10

Фото: instagram.com/maxmirnyi 

Свадьба состоялась в 2004 году и прошла с шиком. Были приглашены звёзды разной величины. Во время торжества пели все и со всеми, но это уже совсем другая история. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-13

Фото: instagram.com/xsanka31 

Анжелика Варум и Леонид Агутин, 19 лет вместе 

Пара познакомилась в 1992 году. Хотя это скорее была мимолётная встреча. Позже Агутин во время сотрудничества с отцом Анжелики в шутку спросил, что будет, если он женится на его дочке. Юрий заявил, что это глупость. Однако вскоре Леонид и Варум уже снимали совместные клипы, постепенно сближаясь. В какой-то момент выяснилось, что у Агутина появилась дочка. Леонид признал ребёнка и сам обо всём рассказал. Это вызвало определённое волнение в отношениях, но позже всё равно Варум и Агутин начали встречаться. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-16

Фото: instagram.com/avarum 

Через некоторое время Леонид сделал Анжелике предложение, в 2000 году пара поженилась и остаётся вместе по сей день. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-19

Фото: instagram.com/avarum 

Валерия Арланова и Александр Ефремов, 19 лет вместе 

Для Арлановой этот брак не был первым. После вступления во второй брак она решила оставить фамилию первого мужа, поскольку к тому моменту уже запомнилась зрителям в качестве «актрисы Арлановой». Валерия и Александр поженились в 2000 году, и с тех пор между ними царит полное взаимопонимание, хотя иногда бывают лёгкие конфликты, связанные с профессиональной деятельностью режиссёра и актрисы. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-22

Фото: facebook.com/arlanova.valeriya 

Валерий и Виолетта Сюткины, 25 лет вместе 

Знакомство произошло довольно просто. Виолетта работала костюмером в группе «Браво», в составе которой выступал Валерий. Сюткин обратил внимание на симпатичную девушку и начал за ней ухаживать. Будущая супруга с недоверием относилась к певцу, имевшему за спиной два развода, но от этого мужчина стал только настойчивей, что в итоге привело к свадьбе в 1994 году. 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-25

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy 

В 1996 году у Сюткиных родилась дочка, и с тех пор Валерий превратился в примерного семьянина. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-28

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy 

Инна Чурикова и Глеб Панфилов, 49 лет вместе 

Познакомиться с Чуриковой Захотел Панфилов. Глеб увидел, как Инна играет в фильмах и захотел, чтобы она исполнила главную роль в одной из его кинокартин. Чурикова и Панфилов встретились, всё обсудили и позже на экраны вышел фильм «В огне брода нет». 

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До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-31

Фото: instagram.com/inna_churikova_official 

Во время съёмок между ними возникли чувства, которые привели к созданию семьи в 1970 году. С тех пор пара неразлучна. 

До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи-34

Фото: instagram.com/inna_churikova_official 

Кстати, ранее мы уже рассказывали об 11 звёздных парах, любовь которых началась с дружбы. 

В числе счастливых мужей Павел Воля и Иван Ургант – здесь подробнее

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