До 49 лет вместе. Российские и белорусские пары, которые создали счастливые семьи

Что нужно человеку для счастья? Деньги, собственный дом, прекрасное здоровье и компьютерные игры? Или порой достаточно лишь одного человека? «Мне абсолютно всё равно, кем я буду в следующих воплощениях. Главное, чтобы рядом со мной была моя жена», – сказал американский изобретатель Генри Форд. Форду повезло найти себе прекрасную жену и войти в историю в качестве человека, стоявшего у истоков автомобилестроения, что было бы невозможно без Клары Форд. Мы решили вспомнить, кому из российских и белорусских знаменитостей тоже повезло обрести семейное счастье. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова, 17 лет вместе Пара познакомилась в 2000 году, когда она танцевала в составе балета Лаймы Вайкуле. Между ними сразу вспыхнули чувства. Через некоторое время Григорий сделал Анне предложение, но официально они поженились лишь в 2002 году. У семьи трое детей, хотя у Лепса есть ещё дочь от первого брака. Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию

Фото: instagram.com/_lepsanna

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, 21 год вместе До встречи с Кончаловским Юлия единожды была в фиктивном браке. До знакомства с Высоцкой Андрей уже четырежды был женат. Кроме того, между парой разница в возрасте составляет 36 лет. Несмотря на всё это, супруги вместе с 1998 года, а совсем недавно они обвенчались. «Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Познакомились Юлия и Андрей в 1996 году на «Кинотравре» в Сочи. Отношения развивались стремительно – всего через три дня пара улетела на отдых в Турцию. После этого они вместе отправились в Лондон, где вскоре поженились.

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Ксения и Максим Мирные, 15 лет вместе Познакомилась пара в 2001 году на дне рождения общего знакомого. Мирному представили Ксению как девушку, которая не отвечает на знаки внимания парней. Макс заинтересовался и позвал будущую супругу на свидание, хотя и не ожидал, что она согласится. Свидание случилось только через 2 месяца, но в итоге всё сложилось удачно. Большие победы и большая любовь чемпионов

Фото: instagram.com/maxmirnyi

Свадьба состоялась в 2004 году и прошла с шиком. Были приглашены звёзды разной величины. Во время торжества пели все и со всеми, но это уже совсем другая история.

Фото: instagram.com/xsanka31

Анжелика Варум и Леонид Агутин, 19 лет вместе Пара познакомилась в 1992 году. Хотя это скорее была мимолётная встреча. Позже Агутин во время сотрудничества с отцом Анжелики в шутку спросил, что будет, если он женится на его дочке. Юрий заявил, что это глупость. Однако вскоре Леонид и Варум уже снимали совместные клипы, постепенно сближаясь. В какой-то момент выяснилось, что у Агутина появилась дочка. Леонид признал ребёнка и сам обо всём рассказал. Это вызвало определённое волнение в отношениях, но позже всё равно Варум и Агутин начали встречаться. «Летим немного отдохнуть». Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум

Фото: instagram.com/avarum

Через некоторое время Леонид сделал Анжелике предложение, в 2000 году пара поженилась и остаётся вместе по сей день.

Фото: instagram.com/avarum

Валерия Арланова и Александр Ефремов, 19 лет вместе Для Арлановой этот брак не был первым. После вступления во второй брак она решила оставить фамилию первого мужа, поскольку к тому моменту уже запомнилась зрителям в качестве «актрисы Арлановой». Валерия и Александр поженились в 2000 году, и с тех пор между ними царит полное взаимопонимание, хотя иногда бывают лёгкие конфликты, связанные с профессиональной деятельностью режиссёра и актрисы. Ефремов: «Семья моя жила очень бедно, поэтому я с 10-летнего возраста стал работать»

Фото: facebook.com/arlanova.valeriya

Валерий и Виолетта Сюткины, 25 лет вместе Знакомство произошло довольно просто. Виолетта работала костюмером в группе «Браво», в составе которой выступал Валерий. Сюткин обратил внимание на симпатичную девушку и начал за ней ухаживать. Будущая супруга с недоверием относилась к певцу, имевшему за спиной два развода, но от этого мужчина стал только настойчивей, что в итоге привело к свадьбе в 1994 году. Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy

В 1996 году у Сюткиных родилась дочка, и с тех пор Валерий превратился в примерного семьянина.

Фото: instagram.com/syutkin_valeriy

Инна Чурикова и Глеб Панфилов, 49 лет вместе Познакомиться с Чуриковой Захотел Панфилов. Глеб увидел, как Инна играет в фильмах и захотел, чтобы она исполнила главную роль в одной из его кинокартин. Чурикова и Панфилов встретились, всё обсудили и позже на экраны вышел фильм «В огне брода нет». Девять звёздных тандемов. Рассказываем об актёрах и режиссёрах, которые нашли друг друга

Фото: instagram.com/inna_churikova_official

Во время съёмок между ними возникли чувства, которые привели к созданию семьи в 1970 году. С тех пор пара неразлучна.

Фото: instagram.com/inna_churikova_official