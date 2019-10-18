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А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби

18 октября 2019 10:33
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Дом мечты или нет? На берегу города Малибу штата Калифорния появился самый настоящий дом Барби. И его можно арендовать.  

Как сообщает Daily Mail, в этом году Барби празднует своё 60-летие. Возможно, в честь этого события была предоставлена возможность пожить в розовых хоромах. В здании есть две спальни, две ванные комнаты, зона для медитации и студия для хобби. Также есть гардеробная с нарядами Барби. Дом рассчитан на проживание четырёх человек.  

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Что скажете, хотели бы там пожить?

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-1

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-3

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-5

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-7

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-9

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-11

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-13

Фото: Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-15

Фото: Daily Mail / Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-17

Фото: Daily Mail / Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-19

Фото: Daily Mail / Airbnb

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби-21

Фото: facebook.com/airbnb

# Недвижимость # калейдоскоп

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