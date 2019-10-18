А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби

Дом мечты или нет? На берегу города Малибу штата Калифорния появился самый настоящий дом Барби. И его можно арендовать.

Как сообщает Daily Mail, в этом году Барби празднует своё 60-летие. Возможно, в честь этого события была предоставлена возможность пожить в розовых хоромах. В здании есть две спальни, две ванные комнаты, зона для медитации и студия для хобби. Также есть гардеробная с нарядами Барби. Дом рассчитан на проживание четырёх человек.

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Что скажете, хотели бы там пожить?