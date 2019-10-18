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Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи

18 октября 2019 07:29
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Кто из нас в детстве не делал секретики и не засушивал цветочки в книгах?! Но только единицам удается сделать настоящее искусство!

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-1

В ее руках оживают малиновые закаты и молочные луга. Только вместо красок – живая природа! Из засушенных листьев и цветов Наталье Горобурдо удается создать волшебство. Умиротворенные пейзажи наполняют светом. Идеи подсказывает сам материал.

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-4

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-6

Наталья Горобурдо, художник-флорист:
Я в книжном магазине увидела открытку в технике флористики и мне это так показалось интересным и миленьким, что мне захотелось повторить. Потом увидела в Доме природы курсы по флористике и я туда записалась.

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-9

Любовь к миниатюре у инженера по микроэлектронике в крови, поэтому мозаика из сухоцветов захватила аж на 30 лет! За ювелирной работой день сменяет ночь. Мастерица обожает заготавливать палитру. Собирает в лесу подснежники, высаживает на даче фрезии. Стелет фоном листья пионов и бережно закрепляет детали клеем.

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-12

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-14

Наталья Горобурдо:
Интересно, на деревянных шкатулках крышку оформляла цветами в стиле икебана, делала уже объемные вещи.

Экономиста Ирину Богушевич всегда увлекало рукоделие. Вышивала, делала мягкие игрушки, а пару лет назад на сайте для садоводов увидела декоративный лук. Эффектный и необыкновенный вдохновил на новое творчество. Приручила у себя на участке и стала создавать стильные композиции для интерьеров.

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-17

Ирина Богушевич, мастер по флористике:
Это естественный натуральный стиль и сохраняет воспоминания о лете. Эти луки пришли к нам из южных стран: из Ирана и Турции, поэтому она и получила название «Звезда Персии».

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-20

Икебана открыла новый взгляд на природу. Теперь на прогулках мастерица смотрит в оба. Шишки, желуди, камыши – из всего сочинит песню. Подберет текстиль и удивит знакомых. Прелесть букетов в их долговечности!

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-23

Ирина Богушевич:
Открыла для себя семенные коробочки Бархата амурского. Высыхая, они раскрываются и превращаются в экзотический какой-то цветок.

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-26

И хоть икебана уходит корнями в Японию, для нас она стала не менее родной. Иностранцы без ума от нашей декоративной флористики. По фантастическим пейзажам вспоминают о Синеокой. И кто знает, возможно, на языке цветов появятся новые шедевры!

Малиновые закаты и молочные луга из засушенных листьев и цветов. Белоруска делает уникальные пейзажи-29

Наталья Горобурдо:
Можно попробовать сделать украшения в этой технике, маленькие миниатюры покрыть лаком.

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Наталья Горобурдо # Ирина Богушевич # Фотофакт # Флористика

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