Ефремов: «Семья моя жила очень бедно, поэтому я с 10-летнего возраста стал работать»

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Каким было Ваше детство? Как Вы пришли к этой профессии? Как Вы поняли, что Ефремов – это будущий режиссёр? Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Моё детство – это были 50-ые, даже 60-ые годы. Семья моя жила очень бедно. Нас было много, поэтому я с 10-летнего возраста стал работать. И совсем не в режиссуре, как понимаете. Я работал в совхозе – заработать на форму, с которой надо было идти в очередной класс. Потом я стал работать на стройке. Каждое лето. Вадим Щеглов:

А кем Вы работали в совхозе? Александр Ефремов:

Разнорабочим. Первые деньги я получил в совхозе, где мы с братом летом пололи грядки. Поэтому о режиссуре я тогда не думал. Но я был очень книжный мальчик. Вадим Щеглов:

Куда Вы потратили первый заработок?

Александр Ефремов:

Отдал маме. Это нужно было отдать в семью. Отец в 17 лет ушёл на фронт. Вернулся в 21 год. Он был мальчишкой. Представляете: в 20 лет он пришёл победителем в страну, разваленную напрочь просто? И они эту страну поднимали. И это было на биографии нашей. Кто-то был более счастлив, у кого были более обеспеченные родители, а у кого-то нет. Он был землеустроителем, у него была маленькая зарплата – 110 рублей. Этого на пятерых человек было мало. Надо было помогать. Это абсолютно нормально.

Вадим Щеглов:

А мама?