Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина

Новости России. Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеофрагментами со съёмок нового телевизионного проекта, а также показал, чем перекусывает во время перерыва. И несложно догадаться, что съёмки проходили в День всех влюблённых.
«Ем такую вкусную курочку с рисом. Дома мне всё подготовили, передали. Видите, в судочке, заботятся обо мне. В этом и есть правильное празднование Дня святого Валентина. Хоть и на работе, но, когда всё сделано дома заботливыми руками… Приятного аппетита, влюблённые», – пожелал телеведущий.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Через несколько часов артист поделился уже другими видео, где он вместе с семьёй собирается отдыхать. В одном из роликов Гарри восхищается скорости, с которой движется самолёт, а в другом Лиза поёт песенку про красный чемодан.
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Фото: instagram.com/maxgalkinru
Напомним, за Instagram-страницей Максима Галкина следят более семи миллионов пользователей, а его публикации набирают сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
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