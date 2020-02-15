Максим Галкин показал, как отпраздновал День святого Валентина

Новости России. Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram поделился с подписчиками видеофрагментами со съёмок нового телевизионного проекта, а также показал, чем перекусывает во время перерыва. И несложно догадаться, что съёмки проходили в День всех влюблённых.

«Ем такую вкусную курочку с рисом. Дома мне всё подготовили, передали. Видите, в судочке, заботятся обо мне. В этом и есть правильное празднование Дня святого Валентина. Хоть и на работе, но, когда всё сделано дома заботливыми руками… Приятного аппетита, влюблённые», – пожелал телеведущий.