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«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского

20 августа 2019 12:21
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Актриса Юлия Высоцкая и кинорежиссер Андрей Кончаловский родители двоих детей и бережно хранят чувства уже более 20 лет.

Высоцкая и Кончаловский познакомились в лифте гостиницы, когда приехали на «Кинотавр». До этого Юлия уже была в браке, правда, в фиктивном. Ей нужно было сохранить гражданство для работы в театре Янки Купалы. С Андреем Кончаловским они поженились в 1998 году.

Телеведущая часто делится с подписчиками соцсетей нежными кадрами с мужем. Мы собрали самые лучшие фотоснимки и показываем их в нашем материале.

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-1

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

После 20 лет брака. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-4

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-6

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-8

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая приехала в Минск и поделилась трогательными воспоминаниями 20-летней давности

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-11

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-13

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-15

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-17

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-19

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Молодые влюблённые». Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский проводят романтические каникулы в Греции

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-22

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-24

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-26

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского-28

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Свадьба с воблой вместо цветов и сравнение с Самойловой. Юлия Высоцкая вспомнила студенческие годы в Минске - здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Высоцкая # Андрей Кончаловский

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