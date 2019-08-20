«Слова не нужны». Фотоистория отношений Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского
Актриса Юлия Высоцкая и кинорежиссер Андрей Кончаловский родители двоих детей и бережно хранят чувства уже более 20 лет.
Высоцкая и Кончаловский познакомились в лифте гостиницы, когда приехали на «Кинотавр». До этого Юлия уже была в браке, правда, в фиктивном. Ей нужно было сохранить гражданство для работы в театре Янки Купалы. С Андреем Кончаловским они поженились в 1998 году.
Телеведущая часто делится с подписчиками соцсетей нежными кадрами с мужем. Мы собрали самые лучшие фотоснимки и показываем их в нашем материале.
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
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