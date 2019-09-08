Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию

Случалось ли вам задумываться о том, насколько хорош человек, который изобрёл фотоаппарат? Нет, мы не станем рассказывать о нём, может быть, в другой раз.

Сама возможность фотографирования позволяет запечатлеть момент, чтобы потом показывать детям и внукам. Мол, смотри, малой, какой у тебя батя мощный был, а ты сейчас всё за компьютером сидишь, в игры играешься. И, да, слова родителей не меняются, даже если ты программист и это твоя работа.

Такими вы их ещё не видели. Семь редких фото звёзд советского кино

Также фотографии представляют особый интерес, если речь идёт о знаменитостях. Например, космонавтах, музыкантах и актёрах. Мы собрали девять снимков, которые позволяют погрузиться в воспоминания и почувствовать приятную грусть о былых временах.

Анатолий Трушкин, Максим Галкин, Ефим Шифрин