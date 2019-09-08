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Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию

08 сентября 2019 14:22
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Случалось ли вам задумываться о том, насколько хорош человек, который изобрёл фотоаппарат? Нет, мы не станем рассказывать о нём, может быть, в другой раз.

Сама возможность фотографирования позволяет запечатлеть момент, чтобы потом показывать детям и внукам. Мол, смотри, малой, какой у тебя батя мощный был, а ты сейчас всё за компьютером сидишь, в игры играешься. И, да, слова родителей не меняются, даже если ты программист и это твоя работа.

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Также фотографии представляют особый интерес, если речь идёт о знаменитостях. Например, космонавтах, музыкантах и актёрах. Мы собрали девять снимков, которые позволяют погрузиться в воспоминания и почувствовать приятную грусть о былых временах.

Анатолий Трушкин, Максим Галкин, Ефим Шифрин

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-1

Фото: instagram.com/koteljnik/

Анастасия Волочкова, Инна Зубковская

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-4

Фото: instagram.com/volochkova_art

Владимир Высоцкий, Марина Влади

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-7

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Валерий Леонтьев, Игорь Николаев

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-10

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Григорий Лепс

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-13

Фото: instagram.com/gvleps

Светлана Лобода

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-16

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Борис Моисеев

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-19

Фото: instagram.com/borismoiseevshow

Алла Пугачёва

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-22

Фото: instagram.com/vremya_one

Юрий Гагарин Майя Плисецкая

Узнаете Лепса на этом фото? Показываем 9 фотографий, которые вызывают ностальгию-25

Фото: instagram.com/vremya_one

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