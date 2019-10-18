Была доведена до слёз увиденным. Пассажирка такси обнаружила в машине нечто отвратительное

Женщина хотела с комфортом добраться из одного места в другое с помощью такси, попутно перекусив в автомобиле, но была неприятно удивлена увиденным в машине.

Как сообщает The Straits Times, 15 октября 31-летняя менеджер по продажам Танг Ру Тинг направлялась в Народный парковый комплекс Сингапура. Сев в такси, женщина достала из сумки готовый обед и приготовилась перекусить, когда внезапно увидела таракана.

Первое насекомое находилось на полу. Танг была готова продолжить поездку, но вскоре обнаружила ещё шесть тараканов, в том числе на её сиденье. Ру Тинг расплакалась и попросила остановить машину, сказав водителю о насекомых. Мужчина предположил, что они могли появиться из-за дождя.

Покинув транспортное средство, женщина передала видеозапись, на которой видны бегающие по автомобилю тараканы, журналистам. Узнав об инциденте, компания, которой принадлежит такси, пообещала разобраться в произошедшем.

Несколькими месяцами ранее мы рассказывали о медведе, который дал пощёчину человеку.