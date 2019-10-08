«Летим немного отдохнуть». Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум

Новости России. Леонид Агутин поделился с поклонниками новой фотографией.
Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото с супругой. Кадр был сделан на борту самолета, Анжелика нежно прижимается к Леониду Агутину. Кстати, на фото певица не без макияжа.
Леонид Агутин:
Летим немного отдохнуть, буквально, три денечка. А дальше запись – долгий путь. Читай – ни дня без строчки…
Фото: instagram.com/agutinleonid
Такое же фото опубликовала в своем аккаунте и Анджелика Варум. В комментариях к снимку были замечены Лолита Милявская и Игорь Крутой.
Лолита:
Мои любимые!
Игорь Крутой:
Какие вы классные и особенные.
Пользователи сети также не остались равнодушными и оставили множество комплиментов паре в комментариях. Многие обратили внимание на гармонию между Варум и Агутиным, назвав их союз примером для подражания.
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