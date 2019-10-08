«Летим немного отдохнуть». Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум

Новости России. Леонид Агутин поделился с поклонниками новой фотографией.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото с супругой. Кадр был сделан на борту самолета, Анжелика нежно прижимается к Леониду Агутину. Кстати, на фото певица не без макияжа.

Леонид Агутин:

Летим немного отдохнуть, буквально, три денечка. А дальше запись – долгий путь. Читай – ни дня без строчки…