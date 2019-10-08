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«Летим немного отдохнуть». Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум

08 октября 2019 14:03
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Новости России. Леонид Агутин поделился с поклонниками новой фотографией.

Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое фото с супругой. Кадр был сделан на борту самолета, Анжелика нежно прижимается к Леониду Агутину. Кстати, на фото певица не без макияжа. 

Леонид Агутин:
Летим немного отдохнуть, буквально, три денечка. А дальше запись – долгий путь. Читай – ни дня без строчки…

«Летим немного отдохнуть». Леонид Агутин показал нежное фото с Анжеликой Варум-1

Фото: instagram.com/agutinleonid

Такое же фото опубликовала в своем аккаунте и Анджелика Варум. В комментариях к снимку были замечены Лолита Милявская и Игорь Крутой.

Лолита:
Мои любимые!

Игорь Крутой:
Какие вы классные и особенные.

Пользователи сети также не остались равнодушными и оставили множество комплиментов паре в комментариях. Многие обратили внимание на гармонию между Варум и Агутиным, назвав их союз примером для подражания.

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# Звезды # калейдоскоп # Леонид Агутин # Анжелика Варум

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