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Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху

18 мая 2020 08:09
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Новости России. 18 мая знаменитой российской фигуристке Алине Загитовой исполняется 18 лет. За прошедший год в жизни спортсменки произошло много событий. В честь дня рождения олимпийской чемпионки мы решили вспомнить самые яркие из них. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -1

Фото: instagram.com/azagitova 

Выступила с особой программой на японском шоу 

Загитова часто посещает Японию, ведь спортсменку там просто обожают. И если раньше Алина ездила больше «по работе», то теперь фигуристка смогла выступить перед огромной аудиторией без волнения о баллах. Также олимпийская чемпионка дала в Японии множество интервью, побывала во многих интересных местах этой страны и снялась в рекламах. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -4

Фото: instagram.com/azagitova 

Первый раз в последний класс 

Алина перешла в 11 «Б» класс и на линейке провела первоклассника со звонком в руке. Вместе с Загитовой на линейку пришли Александра Трусова и Анна Щербакова. Также планируется, что спортсменка даст последний звонок на выпускном школы «Самбо-70». 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -7

Фото: instagram.com/s_70rus 

Образ египетской царицы 

В сезоне 2019/2020 Алина появилась перед поклонниками в образе Клеопатры. Платье и программа спортсменки вызвали восторг у всех любителей фигурного катания. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -10

Фото: instagram.com/azagitova 

Второе место на этапе Гран-при в Гренобле 

Загитова упала с тройного лутца, а в остальном показала чистый прокат. Однако обойти по баллам свою коллегу Алёну Косторную не смогла. Впрочем, на соревновании случилось нечто более запоминающееся. Золотую медаль повесили на шею бронзовой призёрке, но та ловко вышла из положения и сама «наградила» Косторную. В итоге получилось весело и все трое посмеялись. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -13

Фото: vk.com/eteritutberidze 

Бронза на этапе Гран-при в Японии 

Алина допустила помарку в короткой программе, поэтому не смогла стать лучшей. Но в произвольной выступление Загитовой было выше всяческих похвал, так что спортсменка смогла прорваться в финал. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -16

Фото: twitter.com/chelseamcreyno1 

Народная спортсменка 

Фигуристка стала обладательницей специального приза в номинации «Народный спортсмен». Третье место разделили хоккеист Александр Овечкин и футболист Артём Дзюба, а второе место занял мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -19

Фото: instagram.com/azagitova 

Последнее место в финале Гран-при 

К сожалению, плохие события тоже случаются. В финале Алина явно нервничала, допустила падение и в целом это было далеко не лучшее выступление олимпийской чемпионки. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -22

Фото: vk.com/eteritutberidze 

Приостановка карьеры 

Вскоре после неудачного выступления в финале Гран-при Загитова сказала, что решила устроить перерыв. Алина осталась на льду, продолжила выступать в шоу, но отказалась от участия в состязаниях. Кроме того, спортсменка захотела уделить больше времени подготовке к ЕГЭ. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -25

Фото: instagram.com/azagitova 

Возможное возвращение 

Фигуристка вошла в список кандидатов в основной состав женской сборной России. Пока это предварительный состав участниц, однако велика вероятность, что Загитова всё-таки выступит. Недавно хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил о том, что занимается музыкой к новым программам Алины. 

Алине Загитовой исполняется 18 лет. Какие события из жизни спортсменки были у всех на слуху -28

Фото: instagram.com/azagitova 

Кстати, ранее Алина Загитова поделилась фотографией со своей родственницей. 

Как выглядит младшая сестра фигуристки – смотрите здесь

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