Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж

Как сообщает The Sun, 37-летняя австралийка Натали Хоскинсон всегда мечтала, чтобы её отец Дэвид присутствовал на её свадьбе. Однако спешить с выбором партнёра на всю жизнь Натали не хотела.

Женщина хотела порадовать больного отца и вышла замуж в его больничной палате. Мужчина держался до самого конца церемонии.

В 60 лет у Дэвида был обнаружен рак. Мужчина боролся с болезнью 13 лет. Постепенно у отца Хоскинсон всё чаще начинала болеть спина. В 73 года Дэвид попал в больницу, выяснилось, что у него опухоль лёгкого. Состояние мужчины стремительно ухудшалось.

Чтобы избавить пациента от боли, медработники дали ему морфин. Когда мужчина уснул, медсестра сказала его родственникам, что он может уже не проснуться. Натали просила врачей взять её органы, но женщине сказали, что её отцу уже не помочь.