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Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж

17 мая 2020 13:55
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Женщина хотела порадовать больного отца и вышла замуж в его больничной палате. Мужчина держался до самого конца церемонии.

Как сообщает The Sun, 37-летняя австралийка Натали Хоскинсон всегда мечтала, чтобы её отец Дэвид присутствовал на её свадьбе. Однако спешить с выбором партнёра на всю жизнь Натали не хотела.

Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж-1

Фото: facebook.com/natalie.taylor.5623 (Натали с отцом и сестрой) 

В 60 лет у Дэвида был обнаружен рак. Мужчина боролся с болезнью 13 лет. Постепенно у отца Хоскинсон всё чаще начинала болеть спина. В 73 года Дэвид попал в больницу, выяснилось, что у него опухоль лёгкого. Состояние мужчины стремительно ухудшалось.

Чтобы избавить пациента от боли, медработники дали ему морфин. Когда мужчина уснул, медсестра сказала его родственникам, что он может уже не проснуться. Натали просила врачей взять её органы, но женщине сказали, что её отцу уже не помочь.

Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж-4

Фото: facebook.com/natalie.taylor.5623 

Тогда Хоскинсон вспомнила о своём желании, чтобы отец был на её свадьбе. Натали была помолвлена в течение трёх лет, но постоянно откладывала церемонию бракосочетания. Больше медлить было нельзя. Женщина спросила медсестру, может ли быть проведена свадьба в палате. Сотрудница больницы заверила, что сделает всё возможное.

Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж-7

Фото: facebook.com/tim.hoskinson.5 

На следующий день всё было готово. Натали вернулась в больницу в белом платье, однако медсестра отозвала невесту в сторону и сказала, что вызвала специалистов, которые помогут наложить макияж и сделают Хоскинсон причёску.

Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж-10

Фото: facebook.com/tim.hoskinson.5 

На церемонии присутствовали несколько сотрудников больницы и родственники. Когда под звуки гитары Натали произнесла «Я согласна», она услышала, как её отец вздохнул в последний раз. После этого мужчина больше не двигался.  

Не хотел огорчать. Отец боролся с болезнью до тех пор, пока его дочь не вышла замуж-13

Фото: facebook.com/tim.hoskinson.5 

Ранее мы рассказывали о девушке, которой было очень тяжело смириться со смертью отца.

Она продолжала писать ему письма, и однажды получила ответ (здесь подробнее).

# Брак и семья # калейдоскоп

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