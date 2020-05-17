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Женщина хотела скрыть свою покупку от мужа, но о ней узнали все. Просто курьер не умеет играть в прятки

17 мая 2020 14:37
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Мама четырёх детей сделала покупку и попросила фирму спрятать посылку, когда она будет доставлена. Когда покупка пришла, женщина поняла – курьер никогда не играл в прятки. 

Как сообщает The Sun, Алексис Томас является женой американского военного, который служит в Японии. Во время визита в США женщина жила в доме супруга вместе с его мамой. Как-то раз Алексис захотела купить мини-холодильник, однако совсем недавно мужчина говорил жене, что её желание покупать всё новые вещи «выходит из-под контроля». 

Женщина хотела скрыть свою покупку от мужа, но о ней узнали все. Просто курьер не умеет играть в прятки -1

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7 

Тогда Томас решила пойти на хитрость. Оформляя заказ, женщина попросила как-нибудь спрятать её посылку. Вскоре Алексис получила уведомление, что покупка доставлена. И спрятан холодильник был… под дверным ковриком. 

«Я спрятал вашу посылку от вашего мужа. Она под ковром», – говорилось в сообщении, прикреплённом к коробке. 

Женщина хотела скрыть свою покупку от мужа, но о ней узнали все. Просто курьер не умеет играть в прятки -4

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7 

Вероятно, женщина сначала почувствовала разочарование, а затем не смогла сдержать смех. Она сфотографировала эту картину и рассказала обо всём в Facebook. Разумеется, о действиях супруги узнал и муж, но он лишь посмеялся и спросил, как часто Алексис совершает покупки втайне от него. Томас заверила, что совсем не часто. О произошедшем узнали даже в службе доставки. 

Женщина хотела скрыть свою покупку от мужа, но о ней узнали все. Просто курьер не умеет играть в прятки -7

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7 

«Не понимаем, о какой посылке вы говорите? Всё, что мы видим, – это совершенно обычный коврик», – написали сотрудники компании. 

Также они добавили хештег «Мы старались изо всех сил». 

Недавно мы рассказывали о другом необычном случае, связанном со службой доставки. 

Курьер потерял заказ женщины, но взамен она получила нечто намного более ценное (подробности здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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