Женщина хотела скрыть свою покупку от мужа, но о ней узнали все. Просто курьер не умеет играть в прятки

Мама четырёх детей сделала покупку и попросила фирму спрятать посылку, когда она будет доставлена. Когда покупка пришла, женщина поняла – курьер никогда не играл в прятки. Как сообщает The Sun, Алексис Томас является женой американского военного, который служит в Японии. Во время визита в США женщина жила в доме супруга вместе с его мамой. Как-то раз Алексис захотела купить мини-холодильник, однако совсем недавно мужчина говорил жене, что её желание покупать всё новые вещи «выходит из-под контроля».

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7

Тогда Томас решила пойти на хитрость. Оформляя заказ, женщина попросила как-нибудь спрятать её посылку. Вскоре Алексис получила уведомление, что покупка доставлена. И спрятан холодильник был… под дверным ковриком. «Я спрятал вашу посылку от вашего мужа. Она под ковром», – говорилось в сообщении, прикреплённом к коробке.

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7

Вероятно, женщина сначала почувствовала разочарование, а затем не смогла сдержать смех. Она сфотографировала эту картину и рассказала обо всём в Facebook. Разумеется, о действиях супруги узнал и муж, но он лишь посмеялся и спросил, как часто Алексис совершает покупки втайне от него. Томас заверила, что совсем не часто. О произошедшем узнали даже в службе доставки.

Фото: facebook.com/alex.s.newman.7