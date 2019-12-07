В финале Гран-при весь пьедестал заняли ученицы Тутберидзе, золото у Косторной

Новости России. Победительницей финала Гран-при, который прошёл в итальянском Турине, стала Косторная. Алёна лидировала уже после короткой программы, которую откатала с мировым рекордом. Спортсменка набрала 85,45 балла, побив свой же рекорд – 85,04. На второй строчке была Алина Загитова с результатом 79,60 балла. Третьей шла Анна Щербакова – 78,27 балла. Пьедестал финала Гран-при выглядит так: 1. Алёна Косторная 247,59 балла.

2. Анна Щербакова 240,32 балла.

3. Александра Трусова 233,18 балла. Косторная выиграла этап Гран-при в Японии, Загитова взяла бронзу

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Всего до финала дошли шесть фигуристок. Выступали они в следующем порядке: 1. Брэди Теннелл (США); 2. Рика Кихира (Япония); 3. Александра Трусова (Россия); 4. Анна Щербакова (Россия); 5. Алена Косторная (Россия); 6. Алина Загитова (Россия). Теннелл откатала чисто и набрала 139,98 балла за произвольную программу и 212,18 в сумме. Американская спортсменка продемонстрировала каскад тройной лутц и тройной тулуп, комбинацию тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. В общем, другого от финалистки и не ожидалось. На этапе Гран-при в Москве победила Трусова. Медведева взяла серебро

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Следом вышла Кихира. Рика решила начать с четверного сальхова, чтобы получить возможность соревноваться с ученицами Тутберидзе. Но первая попытка на соревнованиях, увы, не удалась. Всё остальное у японской фигуристки получилось, хотя это не лучший её прокат. Кихира набрала 145,76 балла за произвольную и 216,47 балла в сумме.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Третьей на льду появилась Александра. Одиночный четверной флип (впервые на соревнованиях у женщин), четверной лутц, каскад 2 аксель и 3 тулуп, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов , упала с четверного тулупа, каскад тройные лутц и тулуп. Всего Трусова планировала целых пять четверных, чтобы задавить всех техникой, но сальхов не докрутила, а с тулупа упала, впрочем, это всё равно на голову выше, чем у соперниц. И этого бы хватило для победы, будь её конкурентками не другие ученицы Тутберидзе. Итого – 161,73 за произвольную и 233,18 балла в сумме. 100 баллов за технику и два мировых рекорда. Александра Трусова выиграла Гран-при Канады

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Четвёртой свою программу представила Щербакова – ближайшая преследовательница Трусовой по четверным. Анна упала с четверного флипа, зато чисто прыгнула четверной лутц. Далее последовал каскад из тройных лутца и тулупа, а затем – тройной флип – ойлер – тройной сальхов. И напоследок – тройной лутц. За произвольную 162,65 балла и 240,32 балла всего. Щербакова выиграла золото на этапе Гран-при в Китае. Туктамышева – третья

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Пятой выступила Алёна. Начала с коронного тройного акселя в каскаде с двойным тулупом, затем тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер. Каскад 3 флип – 3 тулуп, далее 3 флип – ойлер – 3 сальхов, одиночный тройной лутц, Идеально, ни единого недочёта. Пятый раз подряд сменился лидер. 162,14 балла за произвольную без единого четверного и 247,59 балла по сумме программ, что является новым мировым рекордом.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Skating ISU

Закрывать финал вышла Загитова. Начала каскадом из тройных лутца и риттбергера, он вышел с помаркой, потом – падение с двойного акселя. Алина явно нервничает. Далее последовали тройной сальхов, двойной аксель, каскад из 3 лутца и тулупа, комбинация тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер. И напоследок – одиночный тройной флип. Итого 125,63 балла за произвольную и 205,23 балла всего. К сожалению, это шестое место. Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле

Фото: vk.com/eteritutberidze

Победительницами стали юные ученицы Этери Тутберидзе, для которых это первый взрослый сезон.