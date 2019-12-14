«Я остаюсь на льду». Алина Загитова рассказала, чем займётся во время приостановки карьеры

Новости России. Олимпийская чемпионка и первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру. Как сообщает Первый канал, 17-летняя фигуристка не будет участвовать в чемпионате России, и поэтому не сможет пройти отбор на чемпионат Европы и чемпионат мира. Алина сразу пояснила, что пока что речь идёт только о предстоящем сезоне.

Фото: instagram.com/azagitova

«Но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду. Я буду также тренироваться, и я думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки. И я остаюсь вместе с тренерами», – добавила олимпийская чемпионка. Своё решение Загитова объяснила тем, что сейчас у неё уже всё есть, а чтобы продолжать трудиться, нужно к чему-то стремиться. Фигуристка вспомнила, что ей не раз было очень сложно, но всегда нравилось заниматься катанием и готовить новые программы. С целью вдохновить себя на выступления Алина писала самой себе расписку, что сделает всё от неё зависящее, чтобы достойно выступить на соревнованиях.

Фото: instagram.com/azagitova

На вопрос о том, почему она не учит четверные, спортсменка ответила, что их нужно учить в более юном возрасте. Девушка пояснила, что ей следовало заняться этим ещё перед Олимпиадой, но тогда был бы риск пропустить её из-за получения травмы. 15-летняя спортсменка принесла России первое золото на ОИ-2018

Фото: instagram.com/azagitova

«На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков. А потом я начала взрослеть, у меня началась уже чуть-чуть раскоординация. И в этот момент главным было уже оставить все прыжки, чтобы у меня были они чистые, хорошие, удержать все, что я сейчас имею», – пояснила Загитова. Алина также заверила, что приостанавливает участие в соревнованиях не из-за конфликта в тренерском штабе. Фигуристка сказала, что эти люди являются её «семьёй в спорте». Были сложные моменты, были радостные, как и в любой семье. Тутберидзе – 45 лет. Как тренера поздравила воспитанница Алина Загитова

Фото: instagram.com/azagitova

Сейчас олимпийская чемпионка будет выступать в ледовом шоу, а также всерьёз займётся подготовкой к ЕГЭ. Спортсменке предстоит сдать русский язык, математику и биологию. Пока что в планах у Загитовой поступление в спортивный институт, где она будет учиться на тренера.

Фото: instagram.com/azagitova

Пока Алина активно готовилась к Олимпиаде, она практические не училась. После ОИ-2018 спортсменка занималась даже на каникулах, чтобы наверстать упущенное. Во время подготовки к выступлениям на других соревнованиях учёбе тоже уделялось не слишком много внимания, поэтому фигуристка своих одноклассников в лицо не помнит. Обучение происходило наедине с учителями, часто при помощи видеосвязи. Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке

Фото: instagram.com/azagitova

Этери Тутберидзе не удивилась решению своей ученицы. Тренер пояснила, что Загитова уже полтора года просила дать ей паузу, но тренерский состав убеждал её продолжать. Однако если раньше они могли думать, что это ребячество, то теперь фигуристка заявила о своём решении как взрослый человек, поэтому тренерам пришлось смириться. «Мы всё-таки позволили Алине принять это решение, наверное, для того, чтобы побыстрее она соскучилась и вернулась обратно», – сказала Тутберидзе.

Фото: instagram.com/azagitova