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Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке

02 сентября 2019 12:23
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Новости России. Российская фигуристка Алина Загитова начала последний год обучения в школе и на линейке провела первоклассника со звонком в руке. Информация об этом появилась на странице учебного заведения в Instagram.   

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-1

Фото: instagram.com/s_70rus

«Первый звонок для первоклассников прозвучал сегодня из рук учащегося 1 «А» класса Владимира и учащейся 11 «Б» класса, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Всем отличного учебного года», – говорится в сообщении.   

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-4

Фото: самбо-70.рф

17-летняя фигуристка является ученицей московской общеобразовательной школы Центра спорта и образования «Самбо-70». В этой же школе обучается ещё одна знаменитая российская фигуристка – Александра Трусова. Спортсменка пошла в девятый класс. Также на линейке была Анна Щербакова.   

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-7

Фото: самбо-70.рф

Хотя для многих других учеников первые дни пройдут ещё относительно спокойно, Алина расслабиться не сможет. Уже 7 сентября ей предстоит выступление в Лужниках с короткой программой, а на следующий день – с произвольной.   

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-10

Фото: instagram.com/s_70rus

Впрочем, веселиться Загитова тоже успевает. Например, недавно фигуристка приняла участие в популярном челлендже.

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Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-13

Фото: instagram.com/s_70rus

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-15

Фото: instagram.com/s_70rus

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке-17

Фото: instagram.com/s_70rus

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Александра Трусова # Анна Щербакова # Фотофакт

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