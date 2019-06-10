Вы только посмотрите на это! Новая программа Алины Загитовой для японского шоу восхитила поклонников

Фанаты спортсменки пришли в восторг, поскольку уже долгое время хотели хоть одним глазком посмотреть на новый номер Алины, который девушка готовит для японского шоу.

Новости России. В Сети появился видеофрагмент тренировки Алины Загитовой. Сейчас российская фигуристка отрабатывает новую программу под песню «Bad guy» Билли Айлиш.

На кадрах ролика Загитова исполняет каскад из тройных лутца и тулупа, великолепно попадая в ритм музыки.

Поклонники порадовались за спортсменку, похвалили за трудолюбие и опечалились, что не смогут лично съездить в Японию, чтобы посмотреть выступление с первых рядов.

В прошлом месяце Алине исполнилось 17 лет.