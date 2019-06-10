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Вы только посмотрите на это! Новая программа Алины Загитовой для японского шоу восхитила поклонников

10 июня 2019 10:13
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Новости России. В Сети появился видеофрагмент тренировки Алины Загитовой. Сейчас российская фигуристка отрабатывает новую программу под песню «Bad guy» Билли Айлиш.  

Фанаты спортсменки пришли в восторг, поскольку уже долгое время хотели хоть одним глазком посмотреть на новый номер Алины, который девушка готовит для японского шоу.  

Вы только посмотрите на это! Новая программа Алины Загитовой для японского шоу восхитила поклонников-1

Фото: instagram.com/azagitova  

На кадрах ролика Загитова исполняет каскад из тройных лутца и тулупа, великолепно попадая в ритм музыки.  

Поклонники порадовались за спортсменку, похвалили за трудолюбие и опечалились, что не смогут лично съездить в Японию, чтобы посмотреть выступление с первых рядов.  

В прошлом месяце Алине исполнилось 17 лет.  

По этому случаю мы собрали несколько детских фотографий знаменитой фигуристки – здесь подробнее.  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Видеофакт

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