Золото, серебро и маленький казус во время награждения. Косторная и Загитова победили на этапе Гран-при в Гренобле

Новости России. Российские фигуристки выиграли женское одиночное катание на этапе Гран-при во французском Гренобле. Первое место завоевала Алёна Косторная, а второе – Алина Загитова. Алёна захватила лидерство уже в короткой программе. Фигуристка набрала 76,55 балла. Следом за ней была Алина с 74,24 балла. На третьем месте закрепилась американская спортсменка Мэрайя Белл – 70,25 балла. В таком же составе девушки заняли пьедестал.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Итак, что фигуристки показали в произвольной программе? Первой из трио победителей на лёд вышла Загитова. Напомним, он показывает программу «Клеопатра», которая получается у фигуристки очень органично. Начало сложилось не очень удачно – Алина упала с тройного лутца. Не позволяя себе огорчаться из-за этого, россиянка следом продемонстрировала каскад из двойного акселя и тройного тулупа, затем прыгнула тройной сальхов, двойной аксель. Далее пошли каскад тройной лутц – тройной ритбергер и отдельный тройной флип. Вместе с дорожкой третьего уровня и вращениями четвёртого уровня Загитова набрала 141,82 балла за программу и 216.06 балла всего. Итог – серебряная медаль.

Фото: Getty Images

Второй свою программу на суд жюри и зрителей представила Косторная. Не давая никому перевести дыхание, Алёна мигом исполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Затем продолжила выступление каскадом тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов. Напоследок россиянка добавила тройной лутц. В её арсенале также были дорожка и вращения четвёртого уровня. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла, а по сумме программ – 236,00 балла, заняв первое место с существенным отрывом.

Фото: vk.com/eteritutberidze

Третьей из тройки лучших и завершающей состязание на лёд вышла Белл. Хотя, скорее всего, Мэрайя уже не рассчитывала на победу, от катания она явно получила огромное удовольствие. Американка продемонстрировала чистые каскад из тройного флипа и тройного тулупа, прыгнула тройной риттбергер, затем – двойной аксель. Далее исполнила каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера. Напоследок фигуристка оставила каскад тройной лутц – двойной тулуп. В произвольной программе под композицию «Аллилуйя» Белл обогнала Алину, набрав 142,64 балла, но по сумме программ всё же уступила – 212,89 балла. Итог – бронзовая медаль. Или не совсем так?

Фото: instagram.com/isufigureskating

Когда пришло время вручать победительницам заслуженные награды, глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари повесил на шею Мэрайи золотую медаль. В это время на него вежливо смотрели Алёна и Алина, которые сразу поняли, что происходит. Когда Кристоф отошёл за следующей медалью, Загитова и Косторная обратились к Белл и указали на медаль. Американка взглянула на неё, всё осознала и ловко вышла из ситуации. Девушка не просто сняла награду с себя и передала её в руку Алёне, но словно бы наградила, торжественно повесив на шею.

Фото: GIF из видео на YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans