Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео

Курица и белка устроили небольшую потасовку из-за корма. Действия животных были сняты на видео.
Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog. Как сообщается в описании видео, инцидент произошёл 12 мая в городе Мак-Аллен штата Техас.
Курица и белка устроили небольшую потасовку из-за корма. Действия животных были сняты на видео.
Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog. Как сообщается в описании видео, инцидент произошёл 12 мая в городе Мак-Аллен штата Техас.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Белка и курица забрались в миску для кормления птиц. Пока грызун активно занимался едой, курица его клюнула.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Однако белка не отступила. В итоге курица махнула на всю эту ситуацию крылом и ушла по своим делам.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Таким образом грызун избежал драки и заполучил пищу.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog
Кстати, недавно внимание пользователей соцсетей привлёк другой забавный ролик.
На кадрах видео два кенгуру меряются силами – здесь подробнее.