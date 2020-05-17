Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео

Курица и белка устроили небольшую потасовку из-за корма. Действия животных были сняты на видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog. Как сообщается в описании видео, инцидент произошёл 12 мая в городе Мак-Аллен штата Техас.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

Белка и курица забрались в миску для кормления птиц. Пока грызун активно занимался едой, курица его клюнула.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

Однако белка не отступила. В итоге курица махнула на всю эту ситуацию крылом и ушла по своим делам.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

Таким образом грызун избежал драки и заполучил пищу.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog