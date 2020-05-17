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Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео

17 мая 2020 12:43
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Курица и белка устроили небольшую потасовку из-за корма. Действия животных были сняты на видео. 

Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog. Как сообщается в описании видео, инцидент произошёл 12 мая в городе Мак-Аллен штата Техас. 

Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Белка и курица забрались в миску для кормления птиц. Пока грызун активно занимался едой, курица его клюнула. 

Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Однако белка не отступила. В итоге курица махнула на всю эту ситуацию крылом и ушла по своим делам. 

Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Таким образом грызун избежал драки и заполучил пищу. 

Курица и белка поссорились из-за еды. Необычный конфликт попал на видео-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog 

Кстати, недавно внимание пользователей соцсетей привлёк другой забавный ролик.

На кадрах видео два кенгуру меряются силами – здесь подробнее

# Животные # калейдоскоп # Видеофакт

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