Прямой эфир

Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе

06 октября 2019 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фигуристка Алина Загитова появилась в новом образе на турнире Japan Open. Олимпийская чемпионка представила программу Клеопатра.  

Спортсменка в образе египетской царицы смогла показать второй результат, уступив лишь коллеге по сборной – Александре Трусовой.  

Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе-1

Фото: instagram.com/azagitova

Платье и программа Загитовой произвели настоящий фурор в соцсетях.  

Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе-4

Фото: instagram.com/azagitova

Алина Загитова:
Открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!  

Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе-7

Фото: instagram.com/azagitova

В комментариях к посту фигуристки в Instagram поклонники отметили, насколько детализированным и аутентичным получился образ.  

Алина Загитова пошла в 11 класс. Олимпийская чемпионка выступила на школьной линейке

Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе-10

Фото: instagram.com/azagitova

«Какой красивый костюм!! Алине так подходит, она как статуэтка в нем», – добавили они в комментариях.  

Алине Загитовой – 17. Что расскажет Instagram об олимпийской чемпионке (читать далее).  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Александра Трусова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша
06 октября 2019 12:17

Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша

Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту
05 октября 2019 16:42

Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
05 октября 2019 13:51

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше