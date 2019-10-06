Алина Загитова появилась на турнире в Японии в новом образе
Фигуристка Алина Загитова появилась в новом образе на турнире Japan Open. Олимпийская чемпионка представила программу Клеопатра.
Спортсменка в образе египетской царицы смогла показать второй результат, уступив лишь коллеге по сборной – Александре Трусовой.
Фото: instagram.com/azagitova
Платье и программа Загитовой произвели настоящий фурор в соцсетях.
Фото: instagram.com/azagitova
Алина Загитова:
Открыли сезон с Клеопатрой на Japan Open 2019!
Фото: instagram.com/azagitova
В комментариях к посту фигуристки в Instagram поклонники отметили, насколько детализированным и аутентичным получился образ.
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Фото: instagram.com/azagitova
«Какой красивый костюм!! Алине так подходит, она как статуэтка в нем», – добавили они в комментариях.
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