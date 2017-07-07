8 фильмов-экскурсий по городам

Летом очень не хочется засиживаться на одном месте – душа требует приключений и путешествий. К сожалению, не у всех есть возможность собрать чемоданы и прямо сейчас отправится в Париж, Рим или далекий Нью-Йорк. В этом случае на помощь опять приходит кино – да, фильм не заменит настоящей поездки, но есть такие картины, которые позволят прочувствовать атмосферу места даже через экран. «Римские каникулы» − Рим

Фото: imdb.com

Вечному городу полагается вечный фильм. О Риме было снято множество замечательных картин, но когда мы представляем этот город, то думаем именно о юной Одри Хепберн и Грегори Пеке, гуляющим по улочкам столицы Италии. Говорят, что после выхода этого фильма римляне его невзлюбили – им не понравилось, что их город теперь ассоциируется с голливудскими звездами. Но потом смирились, и теперь в сувенирных лавках магнитов и брелоков с кадрами из фильма не меньше, чем с Колизеем и фонтаном Треви. «Римские каникулы» − тот выдающийся случай, когда город становится полноценным персонажем картины. В связи с этим, Американская киноакадемия даже хотела присудить Риму специальный приз. Что еще посмотреть: «Великая красота», «Ешь, молись, люби», «Рим» (Федерико Феллини), «Римские приключения», «Сладкая жизнь». «Я шагаю по Москве» − Москва

Фото: kinopoisk.ru

Фильмов о Москве тоже великое множество, но нам она ближе не в картинах современных режиссеров, а в теплой и душевной ленте Георгия Данелии пятидесятилетней давности. В главном фильме советской «оттепели» Никита Михалков играет юного метростроевца, который знакомится с приезжим пареньком из Сибири и отправляется с ним на прогулку по Москве. Да, с 1963 года в городе много чего изменилось, но с этой позиции картину можно оценивать не только как экскурсию по городу, но и как путешествие во времени. Что еще посмотреть: «Белорусский вокзал», «Девушка без адреса», «Мастер и Маргарита», «Москва слезам не верит», «Московские каникулы», «Ночной/Дневной дозор». «Перед рассветом» − Вена

Фото: imdb.com

Есть такие города, которые прекрасны в любое время суток. В этом убедились герои Итана Хоука и Жюли Дельпи после ночной прогулки по Вене. В фильме Ричарда Линклейтера главными должны были быть диалоги, но столица Австрии незаметно вышла на первый план и сделала картину о двух случайных знакомых одним из лучших романтических фильмов конца прошлого века. В продолжениях ленты герои гуляют уже во Франции и Греции, но именно их венские приключения оставили в сердцах зрителей глубокий след. Что еще посмотреть: «Амадей», «Иллюзионист», «Кристина», «Ночной портье», «Отель «Захер», «Письмо незнакомки». «Умница Уилл Хантинг» − Бостон

Фото: imdb.com

Когда начинающие актеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек писали сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг», они хотели показать родной Бостон таким, каким знали сами. Это удивительный город, где университетская элита соседствует с простыми работягами, а небоскребы с бараками. Фильм стал хитом и приобрел среди бостонцев культовый статус. В своем дальнейшем творчестве актеры еще не раз возвращались к теме родного города, в этом им помогали Кейси Аффлек и Марк Уолберг. Картины всех этих актеров помогли миру узнать истинное лицо загадочного города на восточном побережье Америки. Что еще посмотреть: «Город воров», «Отступники», «Прощай, детка, прощай», «Социальная сеть», «Таинственная река». «Ангел-А» − Париж

Фото: imdb.com

Фильмов о Париже снято едва ли не больше, чем про любой другой город мира, но для нашей подборки мы выбрали картину, которая первоначально была задумана как открытка столицы Франции. Люк Бессон снял завораживающую черно-белую мелодраму об отношениях мелкого клерка и самого настоящего ангела. Если к сюжету фильма еще можно придраться, то визуально он безупречен. Романтический дух Парижа чувствуется через экран, а каждый кадр можно распечатывать и вешать на стенку. Что еще посмотреть: «Амели», «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», «Из Парижа с любовью», «Мечтатели», «Полночь в Париже», «Хранитель времени». «Миллионер из трущоб» − Мумбай

Фото: imdb.com

В Индии оскороносный фильм Дэнни Бойла не особо жалуют и считают его слишком вычищенным и стерильным. Но британский режиссер снял именно такое кино, которое будет понятно западному зрителю. «Миллионер из трущоб» − волшебная экскурсия по удивительному и непонятному городу, по его баракам и высоткам, по шумным улицам, где в любой момент могут начаться песни и танцы. Фильм добился своего – после его выхода западных туристов в Мумбайе стало намного больше. Что еще посмотреть: «Когда мы встретились», «Лев», «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», «Поезд на Даржилинг: Отчаянные путешественники», «Салем, Бомбей». «Хоть раз в жизни» − Нью-Йорк

Фото: imdb.com

Выбрать один фильм про Нью-Йорк задача невыполнимая, поэтому мы решили остановиться на последнем из самых заметных. Музыкальная лента ирландского режиссера Джона Карни показывает этот удивительный город глазами приезжей девушки (Кира Найтли), которая пытается записать музыкальный альбом прямо на его улицах. Такой подход к сюжету делает город полноценным героем фильма, и он отыгрывает свою роль на все сто. Единственное желание, которое возникает после просмотра – приехать в Нью-Йорк, стоять посредине Таймс-сквер и слушать музыку. Что еще посмотреть: «Бёрдмэн», «Жутко громко и запредельно близко», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть небоскреб», «Манхэттен», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Однажды в Америке», «Таксист», «Убей своих любимых». «Уличный кот по кличке Боб» − Лондон

Фото: imdb.com