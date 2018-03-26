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США высылают 60 российских дипломатов

26 марта 2018 13:49
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Новости России. Польша приняла решение о высылке российских дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США высылают 60 российских дипломатов-1

О каком количестве должностных лиц идет речь, Варшава пока не сообщает. Фамилии будут названы позже. Таким образом, польская сторона демонстрирует солидарность с Лондоном, который ранее  выслал 23 российских дипломата в связи с резонансным делом отравления Сергея Скрипаля.

США высылают 60 российских дипломатов-4

Об аналогичных решениях сообщили еще несколько европейских страна. Москва готовит ответный шаг. Пресс-секретарь Президента России заявил, что в каждом случае высылки дипломатов Москва  будет исходить из принципа взаимности.

14 стран Евросоюза приняли дипломатические меры в отношении России. Кроме того, 60 российских дипломатов высылают США. 

# Отравления # Фотофакт

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