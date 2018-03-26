США высылают 60 российских дипломатов

Новости России. Польша приняла решение о высылке российских дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О каком количестве должностных лиц идет речь, Варшава пока не сообщает. Фамилии будут названы позже. Таким образом, польская сторона демонстрирует солидарность с Лондоном, который ранее выслал 23 российских дипломата в связи с резонансным делом отравления Сергея Скрипаля.

Об аналогичных решениях сообщили еще несколько европейских страна. Москва готовит ответный шаг. Пресс-секретарь Президента России заявил, что в каждом случае высылки дипломатов Москва будет исходить из принципа взаимности.

14 стран Евросоюза приняли дипломатические меры в отношении России. Кроме того, 60 российских дипломатов высылают США.