«Выигрывать очень страшно!»: 10 самых трогательных речей победителей «Оскара»

Сегодня ночью состоится церемония награждения лауреатов премии «Оскар-2017». Лучшие кинодеятели года получат статуэтки в 24 номинациях. Мы вспомнили 10 самых запоминающихся и трогательных благодарственных речей победителей премии. Кстати, ее длина должна составлять не более 45 секунд или актеру придется перекрикивать оркестр, который заиграет, чтобы напомнить о нарушенном регламенте. Мэтью Макконахи Актер получил награду в 2014 году в главной актерской номинации среди мужчин за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Его речь длилась около трех минут и стала одной из самых трогательных в истории премии.

Источник: giphy.com

Кроме благодарностей своим коллегам и Богу, актер особо выделил троих человек в своей жизни. Во-первых, он посвятил премию своему умершему отцу. «Спасибо, папа! Ты показал мне, что значит быть настоящим мужчиной. И я уверен, что он сейчас танцует на небе и радуется за меня!». Макконахи поблагодарил свою мать, которая находилась в зале, за то, что она научила актера и его братьев уважать друг друга и других людей. И особенно долго оскароносный актер говорил спасибо своей супруге – Камилле Альвес и их четверым детям.

Мэтью Макконахи с женой. На заднем плане в белом платье мать актера. Фото: oscars.org

Мэтью Макконахи, актер:

Я очень хочу, чтобы вы гордились мной. Вы те, для кого я все это делаю. Спасибо, что не упрекали меня и поддерживали, когда я задерживался на съемках. Вы переживаете все трудности вместе со мной. Спасибо! Гвинет Пэлтроу Актриса получила статуэтку из рук Джека Николсона за главную женскую роль в драме «Влюбленный Шекспир» в 1999 году. На сцене Пэлтроу расплакалась от волнения и 27 раз сказала «Спасибо!» академии, семье, коллегам, Богу.

Фото: oscars.org

Актриса особенно благодарила свою мать, благодаря поддержке которой девушка смогла достичь таких высот.

Источник: giphy.com

Кстати, как позже призналась актриса, она спрятала свою статуэтку, потому что та стала приносить несчастья ее близким. Бен Аффлек и Мэтт Деймон Лучшие друзья стали лауреатами «Оскара» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг» в 1998 году. Совсем молодые актеры поднялись на сцену и вели себя как настоящие воодушевленные подростки – радовались, смешили зал и взахлеб перебивали друг друга.

Источник: giphy.com

Молодые актеры благодарили всех, кого смогли вспомнить, а их речь до сих пор называют одной из самых непосредственных за всю историю премии.

Источник: giphy.com

Бен Аффлек, актер:

Мы два молодых и простых парня, которым очень повезло. Я говорил Мэтту в зале, что будет плохо, если мы не победим. Но, наверное, будет ещё хуже, если награда достанется нам. Выигрывать очень страшно! Мерил Стрип Нынешняя номинация стала для великой актрисы уже 20-й в карьере – Стрип ушла далеко вперед от своих коллег по количеству возможностей получить премию. После нее идут Джек Николсон и Кэтрин Хепберн – у них по 12 номинаций.

Фото: oscars.org

В 2012 году актриса в третий раз выиграла престижную премию. «Оскар» за лучшую женскую роль ей принес биографический фильм «Железная леди». На сцене актриса шутила, что услышала, как многие жители Америки громко вздохнули от того, что она опять победила.

Источник: giphy.com

Актриса поблагодарила своего любимого мужа и дочерей. Отметила работу коллег, а особенно своего парикмахера, который в течение 40 лет создает ее образы. Также Мерил сказала спасибо своим друзьям – и живым, и тем, кого уже нет рядом. Роберто Бениньи В 1999 году итальянский актер получил два «Оскара» – за лучшую мужскую роль и за лучший фильм на иностранном языке. Получив вторую награду из рук своей землячки – актрисы Софи Лорен, актер не смог сдержать эмоций. Он запрыгнул на спинки кресел, вприпрыжку поднялся на сцену и счастливо крикнул: «Это, наверное, ошибка».

Источник: giphy.com

В своей речи актер шутил, мол, ему кажется, что он совершенно забыл английский язык. Бениньи благодарил родителей за то, что они подарили ему самый большой подарок – бедность, говорил, что хочет расцеловать каждого, кто сидит в зале. Свой «Оскар» за фильм «Жизнь прекрасна» о Холокосте во время Второй мировой войны актер посвятил тем, кто погиб во имя счастливого будущего.

Источник: giphy.com

Шон Коннери Актер стал лауреатом «Оскара» в 1988 году за роль в фильме «Неприкасаемые». На сцене Коннери поприветствовал присутствующих, своих друзей и нескольких врагов. А во время своей торжественной речи шутил, что обещал подарить свою статуэтку жене – Мишелин. «Но мне сказали, что этот приз стоит 15 тысяч долларов – так что я уже не уверен, хочу ли я это делать». Потом Коннери рассмеялся и сказал, что это шутка и «Оскар» действительно достанется жене.

Источник: giphy.com

Кстати, сейчас свою награду Шон Коннери хранит в ванной комнате. Дж.К.Симмонс Роль строгого дирижера оркестра в фильме «Одержимость» принесла актеру первую статуэтку «Оскар» в 2015 году. Лауреат произнес со сцены очень милую и трогательную речь, в которой благодарил свою жену за любовь, доброту, ум и понимание. А всех гостей церемонии попросил вспомнить о своих родителях. «Позвоните родителям – маме и папе. Если у вас есть родители в живых, то вы счастливчики. Позвоните им, а не отправьте сообщение. Поговорите с ними, скажите, что любите их. Послушайте, что они хотят вам сказать».

Источник: giphy.com

Кейт Уинслет В 2009 году Уинслет получила «Оскар» за главную роль в фильме «Чтец». И перед зрителями актриса призналась, что репетировала эту речь, когда ей было восемь лет перед зеркалом в ванной комнате, держа в руках вместо микрофона бутылку шампуня. «Сейчас у меня в руках, к счастью, не бутылка шампуня». Актриса поблагодарила своих родителей, но на сцене она не могла найти их глазами в зале. И тогда отец Уинслет громко свистнул и привлек внимание дочери, да и всего зала.

Источник: giphy.com



Леонардо Ди Каприо

Главный лауреат церемонии 2016 года произнес на сцене весьма длинную речь. Для Ди Каприо это был превый «Оскар» и шестая номинация на престижную премию. Актер благодарил команду, с которой работал – в первую очередь актера и друга Тома Харди, режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, оператора Эммануэля Любецки. Не забыл Ди Каприо и про тех, кто был с ним с самого начала карьеры – внимания удостоились Кейтон Джонс, Мартин Скорсезе, Рик Йорн, родители актера, без которых, по его словам, ничего бы не получилось. Не забыл Леонардо привлечь внимание к своей природоохранной деятельности.

Фото: oscars.org

Леонардо Ди Каприо, актер:

Создание «Выжившего» было возможно благодаря взаимодействию человека и дикой природы. 2015 год был одним из самых теплых за всю историю наблюдений – нам приходилось ехать на самый север, чтобы просто найти снег. Климат действительно меняется прямо сейчас. Это большая угроза для всего человечества, и нам всем нужно перестать прокрастинировать. Мы должны сделать это для наших детей. Спасибо за эту награду. Давайте не будем воспринимать нашу планету как что-то само собой разумеющееся.

Источник: giphy.com