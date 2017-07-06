Невеста разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу

Новости Бразилии. Роземере де Насименто Силва долго готовила сюрприз для своего возлюбленного и гостей свадебной церемонии. Девушка хотела, чтобы все выглядело как сцена из кинофильма: в белом платье она спускается к алтарю буквально с небес. На борту вертолета девушку сопровождал родной брат и фотограф.

Вертолетом управлял опытный пилот.



О сюрпризе знали немногие. На торжество пришли около 300 гостей. Десять минут, еще полчаса – невесты все не было. Родные и друзья стали переживать. Жених почувствовал неладное: для Роземере не свойственно опаздывать.



Спустя час выяснилось, что вертолет разбился. Трагедия произошла буквально в километре от того места, где должна была пройти свадебная церемония.





На месте аварии нашли телефон, на который фотограф снимала счастливую невесту. Фотограф находилась на шестом месяце беременности. Во время крушения никто не выжил.