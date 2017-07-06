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Невеста разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу

06 июля 2017 19:40
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Новости Бразилии. Роземере де Насименто Силва долго готовила сюрприз для своего возлюбленного и гостей свадебной церемонии. Девушка хотела, чтобы все выглядело как сцена из кинофильма: в белом платье она спускается к алтарю буквально с небес.

На борту вертолета девушку сопровождал родной брат и фотограф.

Невеста разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу-1

Вертолетом управлял опытный пилот.

О сюрпризе знали немногие. На торжество пришли около 300 гостей. Десять минут, еще полчаса – невесты все не было. Родные и друзья стали переживать. Жених почувствовал неладное: для Роземере не свойственно опаздывать.

Спустя час выяснилось, что вертолет разбился. Трагедия произошла буквально в километре от того места, где должна была пройти свадебная церемония.

Невеста разбилась на вертолете по пути на собственную свадьбу-4



На месте аварии нашли телефон, на который фотограф снимала счастливую невесту. Фотограф находилась на шестом месяце беременности. Во время крушения никто не выжил.

Что привело к трагедии, устанавливают следователи. Вероятнее всего, в условиях тумана вертолет наткнулся на дерево. Не исключается и версия, связанная с ошибкой пилота.

# Фотофакт # калейдоскоп # Несчастный случай # Роземере де Насименто Силва

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