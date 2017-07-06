«Больная фантазия»: Дима Билан впервые отреагировал слухи о своей болезни

Менее чем через сутки Билан выложил новое фото и написал длинный и гневный пост. В нем исполнитель ответил на материалы в СМИ и блогах по поводу своего состояния здоровья. Он назвал все эти ссылки и программы «чепухой» и «больной фантазией». Также певец отметил, что он впервые пишет такой комментарий у себя на странице. Ему не хочется обращать внимание на то, что про него пишут неправду. Однако в этой ситуации терпение популярного исполнителя лопнуло.

Дима Билан, певец:

Я склонен рассуждать так – интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое – летит в Африку лечиться?!?! Наверное, к доктору «Айболиту». Да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа – что «Мадагаскар» не смотрели!??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел – впечатляться человеку нууууу необходимо!)