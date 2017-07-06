«Больная фантазия»: Дима Билан впервые отреагировал слухи о своей болезни

Новости России. Дима Билан на странице в Instagram эмоционально прокомментировал слухи о своей болезни.
Несколько дней назад на странице певца появилась запись, в которой он анонсирует свою предстоящую поездку в Африку.
Новости России. Дима Билан на странице в Instagram эмоционально прокомментировал слухи о своей болезни.
Несколько дней назад на странице певца появилась запись, в которой он анонсирует свою предстоящую поездку в Африку.
Менее чем через сутки Билан выложил новое фото и написал длинный и гневный пост. В нем исполнитель ответил на материалы в СМИ и блогах по поводу своего состояния здоровья. Он назвал все эти ссылки и программы «чепухой» и «больной фантазией». Также певец отметил, что он впервые пишет такой комментарий у себя на странице. Ему не хочется обращать внимание на то, что про него пишут неправду. Однако в этой ситуации терпение популярного исполнителя лопнуло.
Дима Билан, певец:
Я склонен рассуждать так – интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое – летит в Африку лечиться?!?! Наверное, к доктору «Айболиту». Да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа – что «Мадагаскар» не смотрели!??!!!? Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел – впечатляться человеку нууууу необходимо!)
Фото: bilanofficial
Многие в комментариях поддержали певца и предложили ему не обращать внимание на неправду, которую про него пишут. «Дима, да подкиньте им какую-нибудь «утку» пожирнее, например, что вы получили в наследство дворец в Африке и кучу слонов в придачу».
Исполнитель продолжает заниматься творчеством – снимать клипы и выпукать песни. В начале июня Дима Билан представил новую песню, которую он исполнил дуэтом с Сергеем Лазаревым.
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