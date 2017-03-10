Дэниэл Редклифф собрался жениться

Новости Великобритании. Издание Star сообщает, что Дэниэл Редклифф сделал предложение своей возлюбленной Эрин Дарк . 27-летняя звезда «Гарри Поттера» еще никак не прокомментировал эту информацию, но инсайдеры сообщают, что свадьба состоится совсем скоро. Молодых людей несколько раз замечали в ювелирных магазинах, где они выбирали кольца.

Рэдклифф и Дарк познакомились в 2012 году на съемках драмы о писателях поколения битников «Убей своих любимых», где Дэниэл сыграл одну из главных ролей, а Эрин появилась в нескольких эпизодах. С тех пор пара вместе. Рэдклифф неоднократно говорил, что девушка стала для него настоящим талисманом. Дарк помогла ему преодолеть проблемы с алкоголем и всегда поддерживает в тяжелые времена. Несмотря на наличие в фильмографии Эрин исключительно драматических ролей, Дэниэль говорит, что она очень веселая и жизнерадостная девушка, которая намного умнее его.