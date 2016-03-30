Прямой эфир

В Лос-Анджелесе открывается новый парк Гарри Поттера

30 марта 2016 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В Лос-Анджелесе открывается новый парк Гарри Поттера.  Вскоре все домики, магазины и другие помещения из мира магов распахнут двери для посетителей.

Архитекторы точь-в-точь создали деревню Хогсмид. Туда зимой отправлялись студенты школы волшебников, чтобы поиграть и купить разные сладости. Также здесь есть две горки. Одна из них находится в здании, которое очень напоминает замок, где учился Гарри Поттер.

Кроме того, можно будет заглянуть в магазины, рестораны, а также в  лавку по продаже волшебных палочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аттракционы

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар: погибли 3 ребенка
30 марта 2016 06:35

В Турции в лагере для беженцев вспыхнул пожар: погибли 3 ребенка

Мэр Брюсселя признал ряд ошибок, связанных с недавними терактами
30 марта 2016 06:33

Мэр Брюсселя признал ряд ошибок, связанных с недавними терактами

Фантастика с хорошим финалом: как человек с психическим расстройством угнал самолет
29 марта 2016 17:10

Фантастика с хорошим финалом: как человек с психическим расстройством угнал самолет