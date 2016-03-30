Новости США. В Лос-Анджелесе открывается новый парк Гарри Поттера. Вскоре все домики, магазины и другие помещения из мира магов распахнут двери для посетителей.

Архитекторы точь-в-точь создали деревню Хогсмид. Туда зимой отправлялись студенты школы волшебников, чтобы поиграть и купить разные сладости. Также здесь есть две горки. Одна из них находится в здании, которое очень напоминает замок, где учился Гарри Поттер.

Кроме того, можно будет заглянуть в магазины, рестораны, а также в лавку по продаже волшебных палочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.