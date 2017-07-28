Рианна встретилась с президентом Франции: в сети раскритиковали наряд певицы

Историю любви Эммануэля и Бриджит, которые женаты уже 10 лет, можно посмотреть здесь .

Новости США. 26 июля певица Рианна посетила Елисейский дворец, где состоялась ее встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит.

Певица и глава страны обсудили проблемы образования в развивающихся странах. Рианна является руководителем одного из благотворительных фондов, а Францию она посетила в рамках парижской премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет», где исполнила одну из ролей.

Рианна, певица:

Все еще не могу поверить, насколько невероятным был вчерашний день! Я чрезвычайно впечатлена и вдохновлена тем, как президент @emmanuelmacron и первая леди Брижит Макрон оказывают глобальное влияние на образование! Для меня большая честь встретиться с ними и обсудить наши планы на ближайшее будущее!