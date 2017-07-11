Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»

26 июня исполнилось 20 лет со дня выхода первой книги о Гарри Поттере, а 31 июля знаменитому персонажу будет 25 лет (официальная дата рождения Гарри – 31.07.1992). Воспользовавшись случаем, мы решили рассказать вам о самых запоминающихся персонажах из серии книг Джоан Роулинг и реальных людях, которых британская писательница использовала в качестве вдохновения при их создании. Гарри Поттер

Фото: Pinterest

Роулинг списала главного героя своих книг с друга детства Йена Поттера, который жил с ней на одной улице в родном Бристоле. Йен, который теперь уже взрослый и представительный мужчина, постоянно шутил над Джоан и ее сестрой, подбивал их на различные шалости, обстреливал пластиковыми пулями и заставлял бегать по незастывшему бетону. Рон Уизли

Фото: Gamma-Rapho

Рон был вдохновлен лучшим другом Роулинг Шоном Харрисом, офицером британской армии. Писательница говорила, что «никогда не собиралась списывать Рона с Шона, но многие фразы и поступки Уизли позаимствованы у Харрисона». Так же как и Рон для Гарри, Шон всегда был надежным и верным другом для Роулинг. «Он был первым человеком, с которым я обсуждала мои стремления стать писательницей, и он был единственным, кто верил, что я добьюсь в этом успеха», − признается Джоан. Роулинг так высоко ценит дружбу с Харрисом, что посвятила ему «Гарри Поттера и Тайную комнату». Гермиона Грейнджер

Фото: Gamma-Rapho

Учитывая, что маглорожденная Гермиона амбициозна, прилежна, находчива и умна, с кого мог быть списан ее образ? Роулинг никогда не подтверждала, что Гермиона ее уменьшенная копия, но и не отрицала этого. «Я не собиралась делать Гермиону похожей на меня, но она получилась преувеличенной версией меня молодой», − заявила однажды писательница, отметив, что некоторые пороки Грейнджер свойственны и ей (серьезная неуверенность в себе, страх неудачи, желания всегда и во всем соблюдать правила). Но, прежде всего, Роулинг использовала сильный характер Гермионы для выражения своей феминистской позиции. Северус Снегг

Фото: Gamma-Rapho

По признанию писательницы, своего самого любимого персонажа Роулинг частично списала с Джона Неттлшипа, учителя химии из школы, в которой училась. Северусу досталась его внешность и некоторые черты характера. Фамилия преподавателя зельеварения была позаимствована у маленькой английской деревушки Снегг в Суффолке. Рубеус Хагрид

Фото: Pinterest

Внешний вид получеловека Хагрида, хранителя ключей и лесничего Хогвартса, был вдохновлен байкерами валлийской группировки «Ангелы Ада». Имя же гиганта созвучно с устойчивой английской фразой «if you were hagrid», что буквально означает «если у вас была плохая ночь». Такое имя очень подходит персонажу, который питает особую страсть к элю. Хагрид был одним из первых персонажей, придуманных писательницей. Долорес Амбридж

Фото: Gamma-Rapho

Из всех своих персонажей, работа над созданием Долорес Амбридж принесла Роулинг больше всего страданий. Писательница смоделировала ее, опираясь на свою невыносимую учительницу, которая сочетала в себе «мимимишность и невыносимую жестокость». Описывая реального человека, писательница говорит: «Особенно мне запомнилась её крошечная пластмассовая заколка-бантик бледно-лимонного цвета, которую она носила на своих коротких кудрявых волосах. Я постоянно натыкалась взглядом на эту маленькую заколку, которая была бы более уместной на трёхлетней девочке, и которая так дисгармонировала с её характером, который я нашла бы совсем не мягким, невинным и простодушным». Тетя Мардж

Фото: Pinterest