Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»
26 июня исполнилось 20 лет со дня выхода первой книги о Гарри Поттере, а 31 июля знаменитому персонажу будет 25 лет (официальная дата рождения Гарри – 31.07.1992). Воспользовавшись случаем, мы решили рассказать вам о самых запоминающихся персонажах из серии книг Джоан Роулинг и реальных людях, которых британская писательница использовала в качестве вдохновения при их создании.
Гарри Поттер
Роулинг списала главного героя своих книг с друга детства Йена Поттера, который жил с ней на одной улице в родном Бристоле. Йен, который теперь уже взрослый и представительный мужчина, постоянно шутил над Джоан и ее сестрой, подбивал их на различные шалости, обстреливал пластиковыми пулями и заставлял бегать по незастывшему бетону.
Рон Уизли
Рон был вдохновлен лучшим другом Роулинг Шоном Харрисом, офицером британской армии. Писательница говорила, что «никогда не собиралась списывать Рона с Шона, но многие фразы и поступки Уизли позаимствованы у Харрисона». Так же как и Рон для Гарри, Шон всегда был надежным и верным другом для Роулинг. «Он был первым человеком, с которым я обсуждала мои стремления стать писательницей, и он был единственным, кто верил, что я добьюсь в этом успеха», − признается Джоан. Роулинг так высоко ценит дружбу с Харрисом, что посвятила ему «Гарри Поттера и Тайную комнату».
Гермиона Грейнджер
Учитывая, что маглорожденная Гермиона амбициозна, прилежна, находчива и умна, с кого мог быть списан ее образ? Роулинг никогда не подтверждала, что Гермиона ее уменьшенная копия, но и не отрицала этого. «Я не собиралась делать Гермиону похожей на меня, но она получилась преувеличенной версией меня молодой», − заявила однажды писательница, отметив, что некоторые пороки Грейнджер свойственны и ей (серьезная неуверенность в себе, страх неудачи, желания всегда и во всем соблюдать правила). Но, прежде всего, Роулинг использовала сильный характер Гермионы для выражения своей феминистской позиции.
Северус Снегг
По признанию писательницы, своего самого любимого персонажа Роулинг частично списала с Джона Неттлшипа, учителя химии из школы, в которой училась. Северусу досталась его внешность и некоторые черты характера. Фамилия преподавателя зельеварения была позаимствована у маленькой английской деревушки Снегг в Суффолке.
Рубеус Хагрид
Внешний вид получеловека Хагрида, хранителя ключей и лесничего Хогвартса, был вдохновлен байкерами валлийской группировки «Ангелы Ада». Имя же гиганта созвучно с устойчивой английской фразой «if you were hagrid», что буквально означает «если у вас была плохая ночь». Такое имя очень подходит персонажу, который питает особую страсть к элю. Хагрид был одним из первых персонажей, придуманных писательницей.
Долорес Амбридж
Из всех своих персонажей, работа над созданием Долорес Амбридж принесла Роулинг больше всего страданий. Писательница смоделировала ее, опираясь на свою невыносимую учительницу, которая сочетала в себе «мимимишность и невыносимую жестокость». Описывая реального человека, писательница говорит: «Особенно мне запомнилась её крошечная пластмассовая заколка-бантик бледно-лимонного цвета, которую она носила на своих коротких кудрявых волосах. Я постоянно натыкалась взглядом на эту маленькую заколку, которая была бы более уместной на трёхлетней девочке, и которая так дисгармонировала с её характером, который я нашла бы совсем не мягким, невинным и простодушным».
Тетя Мардж
Не со всеми родственниками можно поддерживать нормальные отношения, а для писателей семейные обиды могут стать источником вдохновения. Образ неприятной и отталкивающей тети Мардж был навеян бабушкой Роулинг по материнской линии. Старушка Фрида предпочитала «собак обществу внуков» и не желала иметь с родней ничего общего. Ее книжному альтер эго за такое отношения к семье досталось по заслугам.