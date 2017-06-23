Умножить на два: Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров

Новости Великобритании. Создательница фантастической серии книг про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в интервью Independent рассказала о том, что в книгах о мальчике-который-выжил был и другой персонаж, которого также звали Гарри Поттер.

Роулинг рассказала, что Генри Поттер (в быту – Гарри) был служащим в суде магов Британии. Он занимал этот пост 8 лет – с 1913 по 1921 год. Генри «Гарри» Поттер был защитником магглов (не волшебников) и хотел, чтобы во время Первой мировой войны маги помогли людям.