Умножить на два: Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров

Новости Великобритании. Создательница фантастической серии книг про «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в интервью Independent рассказала о том, что в книгах о мальчике-который-выжил был и другой персонаж, которого также звали Гарри Поттер.
Роулинг рассказала, что Генри Поттер (в быту – Гарри) был служащим в суде магов Британии. Он занимал этот пост 8 лет – с 1913 по 1921 год. Генри «Гарри» Поттер был защитником магглов (не волшебников) и хотел, чтобы во время Первой мировой войны маги помогли людям.
У Генри Поттера был сын Флимонт и внук Джеймс Поттер, который является отцом того самого Гарри Поттера – героя семи книг. Выходит, что Генри «Гарри» Поттер – это прадедушка всем известного героя фантастических книг. До этого интервью Роулинг не упоминала об этом персонаже.
Есть вероятность, что будет создана серия приквелов к оригинальной истории про юного волшебника, героем которой выступит его прадедушка и дедушка.
В июне 2017 британка Роулинг заняла первое место в списке самых богатых писательниц за прошедший год. Сколько заработала мама «Гарри Поттера»? – здесь подробнее.