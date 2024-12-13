Новости по тегу #Юрий Микицкий

Если верить мифам, то дамы в большинстве своем абсолютно не разбираются в технике, редко прислушиваются к голосу разума, зато способны делать из мухи слона и передергивать смысл сказанного.
Речь шла о маркировке средствами идентификации отдельных товаров, поставляемых в Россию.
Мы пытаемся выйти за формат такого сложившегося консервативного фармпредприятия, завода, на котором небожители делают таблетки под покровом какого-то таинства. Мы очень открытое предприятие.
Министерство здравоохранения, их подходы, политика абсолютно правильные. Санкции – это всегда возможность.
Мы уже привыкли, что мы должны жить больше 100 лет. Мы живем дольше, чем жили наши дедушки и прадедушки.
Жить дольше и помогать людям. По сути, основная философия – делать вещи, которые позволяют жить людям дольше, чувствовать себя лучше. Нам это удается.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко.
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