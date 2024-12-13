Прямой эфир

Новости по тегу #Юрий Микицкий

Истории о «женской логике» – это правда или всего лишь стереотип? Эксперты развеяли мифы
13 декабря 2024 15:57

Истории о «женской логике» – это правда или всего лишь стереотип? Эксперты развеяли мифы

В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства
18 ноября 2024 17:30

В Мингорисполкоме прошло заседание Совета по развитию предпринимательства

О личных счётах с раком и будущем белорусской фармакологии. Разговор с директором «Академфарма»
10 ноября 2024 07:50

О личных счётах с раком и будущем белорусской фармакологии. Разговор с директором «Академфарма»

Юрий Микицкий: мы приближаемся к импортозамещению белорусскими препаратами более 50%
10 ноября 2024 07:40

Юрий Микицкий: мы приближаемся к импортозамещению белорусскими препаратами более 50%

«Мы хотим жить больше 100 лет». Как отечественная фармакология продлевает жизнь белорусов?
10 ноября 2024 07:30

«Мы хотим жить больше 100 лет». Как отечественная фармакология продлевает жизнь белорусов?

Директор «Академфарм»: у нас есть новейшее поколение препаратов, оно просто ракета!
10 ноября 2024 07:20

Директор «Академфарм»: у нас есть новейшее поколение препаратов, оно просто ракета!

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»
04 ноября 2024 09:33

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?
12 апреля 2024 21:18

«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?

«Не покупаем дешёвые субстанции». Почему продукция «Академфарма» – гарантия качества?
12 апреля 2024 20:29

«Не покупаем дешёвые субстанции». Почему продукция «Академфарма» – гарантия качества?

Микицкий: «Академфарм» вместе с зарубежными коллегами работает над вакциной против рака лёгких
03 декабря 2023 17:32

Микицкий: «Академфарм» вместе с зарубежными коллегами работает над вакциной против рака лёгких

Санкции не стали забором. Пообщались с директор «Академфарма» Юрием Микицким
03 декабря 2023 17:31

Санкции не стали забором. Пообщались с директор «Академфарма» Юрием Микицким

Белорусский фармпроизводитель готовит более 30 новых лекарств
03 декабря 2023 17:31

Белорусский фармпроизводитель готовит более 30 новых лекарств