Новости экономики за 12.02.2021
Новости Беларуси. Сколько российских компаний участвуют в экспортных торгах по продаже цемента через белорусскую биржевую площадку? Сколько средств иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси? Как карантинные ограничения повлияли на мировые цены на рыбную продукцию?
Наталья Надольская с панорамой деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПО ИТОГАМ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЦЕМЕНТА
По итогам биржевых торгов зафиксирован рекордный объем экспорта цемента. За январь сумма сделок увеличилась в 10 раз – до 5 миллионов долларов.
Рост экспортных продаж объясняет повышенный интерес к биржевой площадке со стороны российских торговых и строительных компаний, а также готовность белорусских продавцов заключать долгосрочные контракты на большие объемы. После того как Украина ввела антидемпинговую пошлину и фактически закрыла свой рынок для белорусского цемента, приоритетным направлением экспорта стала Российская Федерация.
Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году 8,7 миллиарда долларов
По итогам прошлого года на Россию пришлось 76 % от всего цемента, реализованного через биржевую площадку, а в экспортных торгах сейчас регулярно участвуют не менее восьми российских компаний. Помимо России, белорусский цемент поставляется и в Европейский союз, пока преимущественно в Польшу и страны Балтии. Причем в ближайшее время на этих рынках также ожидается рост спроса на продукцию отечественной цементной отрасли.
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СКОРЕЙШЕМ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С КНР О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ИНВЕСТИЦИЯХ
Беларусь заинтересована в скорейшем заключении соглашения с КНР о торговле услугами и инвестициях. Логистика, особенно железнодорожные перевозки, образование и туризм, медуслуги, банки и финансы станут основными драйверами роста. Китай второй после России внешнеторговый партнер Беларуси с годовым оборотом в 5 миллиардов долларов. Около 500 белорусских экспортеров уже закрепились на этом конкурентном рынке. Аккредитовано более 100 сельхозпредприятий. За счет ресурсов КНР в Беларуси уже реализовано 24 проекта почти на 4,5 миллиарда долларов.
ЦЕНЫ НА МИНТАЙ У РЫБАКОВ УПАЛИ ДО МИНИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет. Снижение оптовых цен специалисты объясняют проблемами со сбытом из-за карантинных ограничений, которые ввел главный покупатель российской рыбы – Китай. На его долю приходится около 70 % российского рыбного экспорта. Еще в декабре 2020 года Китай в рамках борьбы с распространением коронавируса закрыл порты, через которые в страну ввозилась рыба из России. Цены на внутреннем российском рынке зависят от спроса на мороженый минтай со стороны китайской рыбопереработки и спроса на филе минтая в Европе, а сейчас оба этих рынка лихорадит.