Новости экономики за 12.02.2021

Новости Беларуси. Сколько российских компаний участвуют в экспортных торгах по продаже цемента через белорусскую биржевую площадку? Сколько средств иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси? Как карантинные ограничения повлияли на мировые цены на рыбную продукцию?

По итогам биржевых торгов зафиксирован рекордный объем экспорта цемента. За январь сумма сделок увеличилась в 10 раз – до 5 миллионов долларов.

Рост экспортных продаж объясняет повышенный интерес к биржевой площадке со стороны российских торговых и строительных компаний, а также готовность белорусских продавцов заключать долгосрочные контракты на большие объемы. После того как Украина ввела антидемпинговую пошлину и фактически закрыла свой рынок для белорусского цемента, приоритетным направлением экспорта стала Российская Федерация.

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году 8,7 миллиарда долларов

По итогам прошлого года на Россию пришлось 76 % от всего цемента, реализованного через биржевую площадку, а в экспортных торгах сейчас регулярно участвуют не менее восьми российских компаний. Помимо России, белорусский цемент поставляется и в Европейский союз, пока преимущественно в Польшу и страны Балтии. Причем в ближайшее время на этих рынках также ожидается рост спроса на продукцию отечественной цементной отрасли.

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